Llega "calientito" un pan directo de Corea del Sur

Es la primera vez que Koo Byung-mo visita Guadalajara, esto, con la intensión primordial de dar a conocer “La panadería encantada” este próximo miércoles 2 de diciembre dentro del marco de la Feria Internacional del Libro 2015. Aunque un poco tímida, Byung-mo quien es originaria de Seúl, Corea del Sur, dijo sentirse muy emocionada y contenta por formar parte de este evento.La novela está inspirada en la historia de Hansel y Gretel, que para ser precisos, “de la casa de galletas comienza a surgir la idea” expresó la escritora, quien crea un mundo de escape para los jóvenes al narrar una historia cotidiana en donde hace mención que no siempre es bueno salir huyendo de casa cuando se presentan los problemas, aunque en ocasiones puede ser el mejor escape si se cuenta con un vecino panadero que aligera los problemas.Mediante su novela, Koo, no busca dar una respuesta, “sino más bien, busco que las personas se cuestionen y ellos mismos puedan encontrar la respuesta de sus propias adversidades”. Si bien, en la novela podrás encontrar proyectada las experiencias de la escritora, “aunque es necesario recalcar que no van a encontrar un personaje que me describa en mi totalidad”.Por otra parte, la escritora compartió que en Corea, los adolescentes sólo leen libros académicos, hecho el cual los tiene bajo mucha presión, entonces “lo que yo hago, más que darles alguna enseñanza, busco mostrarles algo agradable y que dispersar su mente”.El dato:

Koo Byung-mo estudió lenguas y literatura coreana en la Universidad de Kyung Hee y hasta se dedica a la escritura y a la edición de libros

Ganó el segundo premio de Changbi para escritores jóvenes con la novela “La panadería encantada”

