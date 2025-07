Nunutzie Kie, un lugar muy especial

La directora Teresita Ayala Rojas del Centro Nunutzie Kie (escuela que atiende la educación especial y ayuda para la integración social de los niños y jóvenes con discapacidad) nos refiere que desde 1980 que se fundó el centro, fungió (en sus inicios) como escuela de atención para estimulación temprana, y ahí no se atendían trastornos motores ni mentales, sin embargo, poco a poco fue creciendo y más personas comenzaron a buscarlos para atender otras necesidades.En ese contexto y debido a que se agotaron las opciones para los niños con problemas motores, y ante la carencia de instituciones especializadas, esto fue lo que impulsó a que el instituto se convirtiera en un CAM (Centro de Atención Múltiple) y fuera un sitio especializado y esto, después de 15 años de labor, se enfocó a atender problemáticas más específicos como Autismo, Síndrome de Down, Trastornos Motores, entre otros.El servicio escolarizado de educación especial tiene la responsabilidad de atender con calidad a los alumnos con discapacidad severa, múltiple y/o con trastornos generalizados del desarrollo, y que enfrentan barreras en los contextos escolar, áulico y socio-familiar, que limitan el aprendizaje y la participación, por lo cual requieren ajustes razonables y mayores apoyos educativos para avanzar en su proceso educativo.En el CAM se atiende a niños, niñas y jóvenes que aún no se han incluido en las escuelas de educación regular para proporcionarles una atención educativa pertinente y los apoyos específicos que les permitan participar plenamente para así continuar su proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, a decir de la directora del CAM.Los niños que asisten al centro, en su mayoría provienen de los diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como el Zapote.Las familias en las que incidimos, pertenecen a un nivel socio cultural y económico que oscila entre medio bajo y bajo, su nivel educativo es medio básico en su mayoría, gran parte de la población vive en comunidades con problemas sociales y escasas fuentes de trabajo.A los niños se les imparte el programa de la secretaría, además de integrarlo socialmente y depende de la necesidad especifica es lo que se estimula en la escuela de educación especial.La participación de los padres es importante para que se genere el desarrollo de los infantes, y los docentes, por su parte, se encargarán de asesorar y de integrar a los tutores, según sea la demanda del niño.En ésta época de fiestas y posadas, los niños cuentan con regalos, gracias a la búsqueda externa por parte de los padres, quienes incluso buscan patrocinios y quien los apadrine en Navidad, labor que comienza desde el mes de octubre, fecha en la que los niños hacen una carta en solicitud de un regalo, este año el padrino fue la tienda Sam’s, los empleados de esta empresa llevan el obsequio a cada uno de los niños.La jefa de zona, Carmelita, nos comentó que es importante no etiquetar a los niños, porque todos son inteligentes y la ayuda que ofrece el centro es potencializar sus aptitudes, puesto que la inteligencia es una capacidad desarrollable.Datos

En el centro se cuenta con especialistas en pedagogía, lenguaje y educación especialEl centro atiende 170 niñosNunutzie significa niñoKie es casa hogar ambas provenientes del náhuatlmac

