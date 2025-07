MirArte, Alexandra German, artista visual y fotógrafa

Origen: InglaterraSigno: TauroBoca: RojoSombra: OscuridadToma: FotoDinero: PoderPlacer: AmorTextura: TelasSueño: ExploraciónBebida: MezcalComida: ChocolateInfancia

Siempre creo que mi infancia fue como muy corta. Los años que realmente me acuerdo que fui muy feliz, fueron los primeros años antes de llegar a México, me acuerdo que al llegar aquí todo era muy ajeno y como que yo misma era muy extraña a la gente, entonces recordaba muchos olores, sabores… y actividades que siempre hacíamos en familia antes de llegar aquí. Llegué a los 6 años.Ya en México, recuerdo que los primeros meses fue conocer a la familia, esa parte estuvo bonita pues tenía un montón de primas y jugaba con ellas… pero después nos mudamos a Cuernavaca y ahí era como todo muy aislado y el contacto con la familia fue mucho menos cada vez, pues mi papá tenía sus actividades, mi hermano que me lleva seis años pues también tenía otras cosas, entonces realmente siempre estaba yo sola. Me costaba mucho trabajo hablar y jugar con otros niños, así que me la pasaba haciendo manualidades y esas cosas … pero no me sentía mal con eso.Recuerdo

Al salir de prepa y entrar a la universidad fue un cambio muy grande para mi, y la verdad, estoy muy consciente de ese momento pues fue la etapa más feliz de mi vida. A partir de que conoces nueva gente, de que estás haciendo lo que te gusta… pues empecé a cambiar en todo, a ver las cosas de otra forma y en el contacto con los profesores hubo unas palabras que me dijo Magali Lara; algo así como “ya he conocido a varias personas como tu, y si no empiezas a hacer algo ya, siempre te vas a quedar sin estar haciendo algo. Tienes que hacerlo ya”.Entonces, a partir de ahí fue que empecé a hacer mi primera serie completa de fotografías, una serie que ya pude llamar serie y que ya forma parte de mi trabajo.Miedo

Le tengo miedo a la oscuridad del mar. Pienso que es algo que realmente desconocemos, y el perderte en algo que realmente desconoces del todo me da miedo.Fotos

Por mucho tiempo fue como poder hacer visibles las imágenes que no existían, que no podía encontrar en ningún lado… de alguna manera trabajaba mucho con los sueños; entonces, el poder hacer que esas imágenes que de ahí surgían se vieran, que las pudiera construir, era lo que me gustaba.Tiempo

Esa cuestión se me hace bien rara. Siempre me ha costado mucho trabajo entender como en qué momento estamos viviendo, qué es lo que importa en este momento… muchas veces me siento más bien como fuera del tiempo, como con intereses que a lo mejor no tienen alguna relevancia en el momento. En fin, que el tiempo es extraño.Soy

Definitivamente soy una persona muy indecisa. Me cuesta mucho empezar las cosas y encontrar la manera de terminarlas también.Soledad

Siempre ha estado muy presente. Es el momento en el que puedo pensar mejor las ideas, todo lo que quiero hacer, cómo planear las cosas… Me cuesta trabajo siempre que estoy con gente saber qué hacer.Deseo

Me encantaría vivir en Berlín por algún tiempo. También regresar a donde viví mis primeros años y ver ahora cómo lo puedo percibir.Frase

La soledad es la manera que encuentro para concentrarme.mac

