En el Camino... El poeta que nos dio un himno

La historia es conocida, pero vale la pena recordarla. El veleidoso presidente Antonio López de Santa Anna, que lo fue 11 veces, convoca a un concurso para la escritura de un himno para la dividida nación mexicana. Es 1853 y México sigue siendo un proyecto inconcluso. El joven poeta Francisco González Bocanegra de 29 años (había nacido en San Luis Potosí un 8 de enero de 1824) está interesado, pero no logra concentrarse. Su novia, Guadalupe González del Pino lo encierra en un cuarto y le deja hojas, tinta y escritorio para que haga su tarea. Cuatro horas después sale debajo de la puerta el que sería el poema ganador del concurso.La carrera literaria de González Bocanegra se remonta a su participación en la Academia de Letrán, que se fundó en 1836 por Juan N. Lacunza, Manuel Tossiat y Guillermo Prieto, entre otros, como un club literario. Sesionaban en el Colegio San Juan de Letrán, a la manera de un taller literario en el que leían sus poemas o textos y recibían las observaciones críticas de los presentes. Participó en otras asociaciones literarias, como el Liceo Hidalgo, que surgió posteriormente, en 1849 impulsada por el también poeta Francisco Zarco. Editaron una revista La Ilustración mexicana, en la que colaboraron también Ignacio Altamirano, José Tomás de Cuéllar y otros personajes de la época.El himno fue recortado en la etapa liberal, pues contenía algunos versos elogiando a Santa Anna y Agustín de Iturbide, que ya habían sido expulsados del panteón oficial de la historia mexicana, por así decirlo. Después el himno recibiría críticas por su belicismo, lo cual es común en casi todos los himnos de todos los países, pues la mayoría recupera el espíritu guerrero de las luchas de independencia. Lo cierto es que se ha generado, desde hace tiempo, el debate nacionalista de si es el más bello del mundo, o si está en segundo lugar después de La Marsellesa. Habría que preguntar a los expertos musicales sobre su parecer. En el caso mexicano, no deja de ser irónico que el compositor, Jaime Nunó, fuera español, al lado del cual finalmente está enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres de la ciudad de México.González Bocanegra fue también dramaturgo, crítico teatral y periodista. Su obra incluye una obra sobre el conquistador Vasco Núñez de Balboa, libros de poesía como Vida del corazón y una autobiografía. Murió en la ciudad de México el 11 de abril de 1861, a los 37 años de edad, de fiebre tifoidea. Los periódicos no mencionaron, tristemente, el hecho de que fuera el compositor del himno nacional.

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .