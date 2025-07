Rechaza Kate del Castillo hablar de “El Chapo”

En una entrevista realizada por Gerardo Reyes, director del equipo de investigación de Univisión, la actriz Kate del Castillo, quien se ha convertido también en un símbolo de las “narconovelas”, por su participación en “La Reina del Sur”, entre otras, no negó y tampoco aceptó ser la realizadora y productora de una posible película autobiográfica de “El Chapo” Guzmán.Al ser cuestionada por Reyes sobre su encuentro con el capo del narcotráfico, la actriz fue tajante y respondió:“Cualquier cosa cuando debe ser y como debe ser, no me vuelvas a llamar”.Según un expediente de la Procuraduría General de la República, PGR, Kate del Castillo, es la encargada de producir y realizar la película autobiográfica que Joaquín “El Chapo” Guzmán quería filmar desde antes de su fuga, en el documento se asegura que para materializar su proyecto se dio el encuentro con el capo cuando éste se ocultaba en el Triangulo Dorado.Por esta razón del Castillo y el ganador dos veces del Oscar, Sean Penn están siendo investigados, ya que también se involucra a Penn de tener varios proyectos con el fundador del cártel de Sinaloa.

