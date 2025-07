Píldoras mágicas para el cerebro

En el icónico video juego creado por Toru Iwatani, Pacman, una píldora mágica vigoriza y le despierta un frenético apetito de coloridos fantasmas a la pixeliada pizza, amarilla con ojos, cuya hambrienta boca resultó del hurto de una rebana. Para una pastilla así, una “píldora mágica”, que marque un antes y un después en el rendimiento, el precio no importaría. La flojera o el deseo de ventajas, físicas o mentales, son una tarjeta de debido con fondos ilimitados.Muchos amigos del homérico sillón lanzan la plegaría a la ciencia porque apresure la invención de una droga que, sin gimnasio, cuadricule el abdomen, esculpa e incremente los bustos, los glúteos, aumente el vigor físico (para el sexual está el triangulito azul), potencialice la condición, la fuerza, la agilidad…Y dado que como especie, primero nos gusta fantasear y luego inventar; en el universo de las historietas, la farmacéutica de los comics tiene de todo y para cualquier gusto en el terreno de la pócimas dadora de poderes; por ejemplo, en el mundo de los Avengers, la pareja de mutados Capa y Daga obtuvieron facultades supra-humanas, el primero de abrir portales y la segunda de lanzar saetas de luz, gracias a una droga. Por su parte, la competencia de la casa de la ideas, D.C., fabricó el Miraclo, una milagrosa vitamina, empleada por Hourman para incrementar todas sus capacidades físicas; la vitamina es también el activo más importante del esteroide Venom, empleado por villano que dejo lisiado a Batman: Bane.En ese tenor, por qué no fantasear también con un esteroide para el cerebro, un dopa-neuronas, un acelerador de sinapsis, un viagra de la corteza cerebral: para que aprender no duela; resolver ecuaciones nos aburra y memorizar la tabla periódica, el alfabeto griego, los nombres de los Niños Héroes… sea más que fácil, automático.En la película de “Limitless”, de Bradley Cooper, juega con esta seductora idea; una sustancia de uso legal, la NZT-48, le permite a la anquilosada mente de un fracasado escritor resucitar convirtiéndolo en una máquina humana de cálculo y en un prodigio de la creatividad literaria. Si tal fármaco existiera estaría en el botiquín de todo profesor universitario. Pero, despertemos de la Matrix y ve el mundo como es. Por más que aparezcan cookies de Internet, brincando por todas nuestras redes sociales anunciando, en tono de infocomercial de CV-Directo, anunciando que una pastilla, llamémosla X-Focus, 100% natural, sin efectos secundarios, abalada por la revista Forbes se puede ya conseguir en México, y quienes tengan la fortuna de consumirla, por encantamiento bioquímico, se convertirán en todo un Stephen Hawking (quizás por algún efecto secundario no investigado terminen parapléjicos o en silla de ruedas a lo Charles Xavier).Fuera de los terrenos de la mercadotecnia barata y milagrera, aún no existe la super droga de la mente; lo que sí ofrece el mercado es una gran variedad de medicamentos naturistas y alópatas que aceleran la actividad del neurotransmisor conocido como dopamina durante las sinapsis o comunicación inter-neuronal. En esta estimulación cerebral no hay nada de milagroso; es vulgar y prosaica bioquímica humana.En la categoría de medicamentos que requieren receta médica cuyos efectos han sido ya probados entran el Ritalin, el Donepezil, el Adderall y el más nuevo y prometedor de todos, según la literatura médica, el Modafinil.No se necesita ser el Brujo Mayor, o el gran gurú de lo obvio, para predecir que la ciencia en pocos años desarrollará una vitamina o droga para el cerebro que nos permita desmentir el dicho medieval español: “Quod natura non dat, Salmantica non praestat”. No obstante, el día que salga al mercado un fármaco que otorgue ventajas cerebrales a los compradores: razonamiento, memoria, imaginación, creatividad… ese día enfrentaremos una inédita problemática bioética relacionada con nuevas formas de discriminación y de ensanchamiento de las diferencias sociales entre pobres y ricos: entre los que aprenden con lo que natura les dio, y los que estudian con lo que la farmacia praestat.

