ProArte, una escuela para la cultura

ProArte es una escuela situada en la ciudad de Guadalajara que busca poner firmes cimientos que proporcionen el conocimiento y a su vez, explotar las habilidades artísticas del alumno ya sea desde temprana edad (a partir de los 4 años) o edad adulta. El propósito está en remover las inquietudes y desarrollarlas para que no sólo quede en una clase taller, sino que este, pueda desenvolverse de manera profesional.Por ello, la escuela funge como asociación civil no lucrativa “que busca el rescate, la promoción y la enseñanza de las Bellas Artes”, dijo Gabriela Fernández, directora general de ProArte Jalisco A. C.Al continuar con su explicación, Fernández destacó “que en México hay un descenso en el nivel cultural y educativo, y en vista de que no podemos hacer mucho para cambiar el plan de estudios de las escuelas, hemos decidido presentar este proyecto para culturización”.La escuela que abrió sus puertas desde el 2013, pretende que sus alumnos no sólo se interesen en el arte de su elección, sino que descubran otras creaciones y espacios que les permitan relacionarse entre sí para conocer nuevas ideas y panoramas en las áreas de danza, música, pintura, literatura y teatro musical que ofrece la escuela.ProArte, hasta hoy cuenta con más de 600 inscripciones, por lo que hace la invitación a todos los habitantes de Guadalajara a recibir del 25 al 30 de enero clases gratis, que les permita tener contacto con el arte de su interés y de ser del agrado del alumno, continuar con su aprendizaje al realizar la inscripción de manera formal.Es de esta forma que durante el 2016, ProArte Jalisco se verá impulsado por sus actividades en la primera mitad del año, por lo que Sofía Hernández, subdirectora de la mencionada institución, anunció que, durante el mes de febrero se contará con integrantes de la Orquesta Filarmónica (quienes tocarán en ProArte), realizarán un taller de performance, un taller literario y serán parte de la tercera edición de Minueto y Pascua Danzando, y cerrarán con broche de oro al hacer una Master Class con el maestro Joffrey Ballet School de Nueva York, además de que serán sede de una convocatoria nacional de dicha institución.ProArte

Domicilio: Libertad 1471, entre Enrique Díaz de León y Escorza, colonia AmericanaTeléfono: 3825- 4690En Internet:www.proartemx.compara más información de las clases, precios y actividadesSabías qué…

ProArte ha recibido obra plástica de más de 50 artistas como José Luis Malo, Niño Magaña y Rita VegaHan participado en eventos importantes a nivel nacional como el FESTA y en el Primer Concurso de Danza InterdisciplinariaFrase:

“Buscamos transformarnos en un referente artístico y cultural”ProArte Jalisco A. C

