ChouRoom: más que moda, una identidad

En el marco de las actividades de Intermoda, ChouRoom tiene un lugar fijo para sus propios públicos, esos quienes más que la alta moda y las tendencias rígidas de cada temporada, les importa su identidad, salir de los moldes y que cada una de sus prendas hablen por sí mismas.“Nuestra meta no es sólo hacer moda, sino un estilo de vida”, comentó en entrevista Roberto Nuñez, “hacer que vestir informal tenga un valor tan grande como la alta moda”.Durante ya ocho años, ChouRoom ha tomado su propia línea en el mercado de la moda tanto en Guadalajara como en el Distrito Federal. Durante Intermoda, ChouRoom ocupa su propio espacio, donde los asistentes, a simple vista, toman una gran distancia de los asistentes formales a Intermoda, dentro de esta sala, los expositores de diferentes marcas, aunque no de propios diseñadores, buscan un público de mente abierta para clientes con “espíritu joven”. De hecho, de los más de 20 mil asistentes a Intermoda, entre 6 mil y 7 mil pertenecen a las exhibiciones de ChouRoom.“Quienes asisten a nuestras exhibiciones saben que van a encontrar algo mucho más alternativo y juvenil. Quienes pertenecen a la industria, o tienen boutiques y que buscan novedades que hablen más sobre el estilo de vida de quienes lo portan”, comentó.El papel que juega el diseño en estas prendas va en un sentido distinto al diseño de modas. Dentro de cada una de las piezas, se encuentra el trabajo de ilustradores y otras disciplinas plásticas, la música, el arte y el graffiti. “Este steetwear, no busca ser nada más una moda pasajera, busca darle valor a una tendencia que forma parte de una identidad. Todos queremos pertenecer a algo sin caer en ‘lo que tengo que vestir’ según una tendencia. Se trata de un estilo único, propio, pero que a su vez es parte de una tribu”.El dato

Chou-Room estará disponible dentro de la Expo Guadalajara los mismos días que Intermoda, del 19 al 22 de enero de 10:00 a 120:00 horas, con acreditación de Intermoda, pero el día 22, viernes de 10:00 a 17:00, habrá espacio para el público en generalmac

