Adele suma 4 nominaciones a los Brit Awards

La cantante Adele, el solista James Bay y la banda Years & Years, cada uno con cuatro nominaciones, dominan la lista de candidatos a los premios Brit hecha pública ayer de cara a la ceremonia de entrega que se celebrará el 24 de febrero en Londres.

Adele, que ha vendido más de 2.5 millones de copias de su tercer álbum, 25, está nominada en las categorías de Mejor Disco del Año, Mejor Sencillo, Mejor Video, por "Helio", y Mejor Artista Solista Femenina.

El disco de la intérprete británica competirá en la categoría de Mejor Álbum, la más relevante de los Brit, con Coldplay (A Head l'iill of Dreams), Florence + The Machine (How Big, How Blue, How Beautifid), James Bay (Chaos And The Calm) y Jamie xx (¡n Colour).

Bay, por su parte, opta a los galardones de Mejor Artista Revelación en el Reino Unido, Artista Solista Masculino y Mejor Sencillo ("Hold Back The River"), además de mejor disco.

En la categoría de Mejor Banda Británica de 2015, Years & Years comparte nominación con Blur, Coldplay, Foals y One Direction.

El grupo de pop electrónico puede hacerse asimismo con el premio a la Mejor Revelación del Año, Mejor Sencillo ("King") y Mejor Video, por el mismo tema.

Aphex Twin, Calvin Harris, Jamie xx y Mark Ronson completan las nominaciones a Mejor Solista Masculino, mientras que en el apartado femenino están Florence + The Machine, Jess Glynne, Laura Marling y Amy Winehouse, La nominación postuma de Winehouse, una de las sorpresas de las nominaciones, se ha producido tras la publicación en 2015 de la banda sonora del documental sobre su vida Amy.

En la ceremonia en el 02 Arena está previsto que se rinda tributo a David Bowie, fallecido el domingo a los 69 años, al que los organizadores de los Brit han calificado como a uno de los "mayores iconos" de la historia de la música del Reino Unido.

En 2014, Bowie se llevó el galardón al mejor intérprete masculino, aunque envió a la modelo Kate Moss a recoger el premio en su nombre.

Este año, están programadas durante la entrega de premios las actuaciones de Justin Bieber, Coldplay, Jess Glynne, James Bay, Little Mix y The Weeknd.

cm

