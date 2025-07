Aventurasdesdeelmundoreal

¡Hey, #followers, hola! ¿Olvidados? Anduve un rato por la realidad y ahora vuelvo a contarles mis andanzas por esos rumbos. #AquívaTodo empezó hace tres meses, cuatro días y siete horas: la última vez que inicié sesión (ya los extrañaba). El teléfono ringoneó, pero lo ignoré. Segundos más tarde llegó mi madre reafirmando la autoridad que tiene sobre la puerta cerrada de mi cuarto y me dijo: es para ti.Julio, quien estaba al lado contrario de la línea, es un chico de mi escuela, uno de los pocos competentes, por lo que habíamos decidido ser pareja para la feria de ciencias. Vendría a mi casa aquella noche para empezar a planificar todo. #Studymoodon #feriadecienciasAhí, amigos, empieza la clásica historia de romance jovial con la cual no los aburriré, sino que simplemente resumiré: me enamore de Julio, desde aquel día que fue a mi casa, que le encantó a mi mamá, que jugó con mi gato, que me asombró con su habilidad para planear un proyecto digno de ganar la competencia (que si ganamos, por cierto). Me enamoré de su creatividad, de mi reflejo en sus lentes, de la simetría imperfecta de su sonrisa, de cómo pensaba, de todo. No me quiero ver estúpida recordando eso por lo que cortaré aquí, dejándoles la idea principal: #meenamoré.No crean que fue amor platónico, no, poco a poco él también fue enamorándose de mí. Las citas de estudio y planeación pasaron a ser citas de verdad (¡yo en citas de verdad!) y siempre me acompañaban las burbujas rosas infinitas en la garganta y en los ojos y en el estómago y en toda mi cabeza cuando estaba con él. Quise escribirles, quise contarles de él, pero quería esperarme a tener algo formal para poder presumirlo.Nuestras manos eran como un rompecabezas de dos piezas, no tenían ningún otro lugar. Encajaban perfecto. Más allá de los cristales de nuestros lentes lo único que existía era el otro. Nuestras mentes estaban entrelazadas, nos mirábamos desde distancias enormes, sabiendo que no estábamos solos. Creíamos y sentíamos lo mismo. Nuestras bocas y cuerpos ni les cuento. (:3) Para no hacerles el cuento largo. #porfin. Llegó un día a mi casa, hace poco, cuatro días, para no dejarlos con la incertidumbre. Me llevó al jardín, nos sentamos en una banca, (ya les había contado de mi mamá y de cómo esta loquita por su jardín, hasta les he enseñado fotos, ¿no?, bueno, en esa banca pasó) con nuestras cuatro manos mezcladas como plasta, comenzó con este discurso:“Oye, eres lo más especial que me ha pasado en la vida (claro, yo ando derritiéndome de la felicidad). No quiero nunca dejar de verte, no quiero nunca perder esta confianza, ni la alegría que me da estar contigo. Deseo, sinceramente y todos los días a las once once que estemos felices para siempre (como es de suponer, el amor me cortó el aliento y dejé de respirar). Te quiero mucho, y eso no va a cambiar nunca, (el eco de las palabras retumbaron en todos los abismos de mi cuerpo y el sudor ya no era sudor, era miel en todo mi cuerpo y fui la persona más feliz del mundo) pero (no escuché este puto pero) creo que por ahora deberíamos ser amigos, mejores amigos.”Mi corazón se secó, mis venas se marchitaron, la miel se convirtió en larvas escalando mi cuerpo, quise vomitar los últimos dos meses de mi vida. Huí de la escena, con los ojos en calidad de huracán. Me encerré en mi habitación y reafirme la autoridad que tengo sobre mi cama, mi helado de chocolate y Netflix.mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .