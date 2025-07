MirArte: Luis Valsoto, pintor y grabador

PistasOrigen:DurangoSigno:CáncerTrazo:RápidoBoca:BesoDinero:Pos que difícilColor:AzulVicio:AmorComida:ChocolatesSueño:DescansoLienzo:Bien estiradoInfancia

Mi infancia fue muy normal. Fuimos nueve hermanos y yo el mayor, entonces como mis padres eran muy jóvenes y muy paseadores nos encargaban aquí, allá y acullá. Yo crecí en internados desde la primaria hasta la secundaría. Considero que fue una infancia muy ordenada, ahí estábamos día y noche, ahí comíamos, estudiábamos y todo. Éramos como unos 100 muchachos, algunos venían de otros estados y otros hasta del extranjero, y ahí me la pasaba marchando y levantándome todos los días a las 6 de la mañana… y a barrer y a marchar… Ahí dentro jugábamos básquetbol, volibol y atletismo y salíamos a veces los fines de semana. Éramos muchachillos…Mis hermanos no estuvieron en internados, ellos se repartieron unos en el D.F., otros en Estados Unidos y el extranjero, porque mi papá viajaba mucho a Cuba, era vendedor de sombreros Tardan (yo creo que Cuba debió de haber estado muy padre, porque mi papá se pasaba mucho tiempo allá) y a veces cargaba con mis hermanos o hermanas más chiquillas.Parte aguas

Fue la muerte de mi padre. Murió relativamente joven, como a los 48 o 50 años. Le agarró aquella enfermedad del cáncer en la sangre… Muy terrible, duró un año muy terrible y murió. Ese fue mi parte aguas pues dependíamos mucho de él. Entonces, con su muerte pues haber cómo cada quien se rasca como pueda… Yo me refugié mucho con mi abuelo que era hijo de español y que en su tienda de abarrotes hacían muchas cosas interesantes, por ejemplo: él fabricaba jerez, él enlataba chiles güeros de Durango, de esos muy picosos y también vendía toda clase de cosas, hasta pólvora, escopetas, costalera, lasos, sombreros charros de esos grandotes, corrientes, buenos y medianos, chocolates en Navidad… era preciosa la tienda que se llamaba La Favorita.Ahí fue una especie de refugio para mi, que tendría como 17 años, pues en vacaciones iba a ayudarle con gusto, pues me comía lo que quería, eso sí, medio a escondidas porque mi abuelo era muy cuidadoso con sus cosas, y aparte pues sacaba un dinerito…Miedo

Acabó de morir en enero, y no es mentira. Me morí de una neumonía complicada con Barrett, que es una cosa terrible, porque a decir del doctor, de ese tipo de combinación se salvan muy pocos; entonces, si Dios ya me dio la chanza de seguir en este camino de lágrimas, como dicen, eso me hizo perderle un poco el miedo a la muerte. Ahora no le tengo miedo propiamente a la muerte, sino a enfermarme y caer en decadencia y no tener las facultades para seguir gozando en el arte.Placer

Hacer el amor, que más. Pues que más hay en esta vida que hacer el amor. Pero de a de veras, con ganas y con entrega y con amor de a de veras.Trabajo

Yo no trabajo. Estoy totalmente entregado a la pintura y a inventar cosas, pero para mi nunca ha sido un trabajo, ha sido más bien placer… Trabajo es cuando me ponen horarios y sobre todo citas, son un horror las citas a estas alturas por lo difícil que es cumplir con una cita en una Ciudad tan caótica.Epitafio

No entregué ni todo el amor ni todo el dinero.

FraseEl tiempo es un invento de Dios.gr

