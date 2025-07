And Mountains, propuesta del hardcore djent

Liderados por el compromiso, And Mountains se conforma por Roberto Gutiérrez (guitarra), Georgios “Yorgo” Crisantes (guitarra), Xavier Valdés (bajo), Humberto Arteaga (voz) y Alejandro Navarro (batería), para comenzar un nuevo proyecto después de sufrir la separación de los primeros integrantes, hecho que no impidió a “Yorgo” tomar la decisión de llegar a Guadalajara y estar constituidos por talento de Culiacán, Guanajuato, Zacatecas y Veracruz, estados a los que pertenecen los músicos.Hasta el momento, el quinteto se encuentra de gira por la republica, en donde lugares como Tepic, Colima, Cuernavaca, Puebla, Xalapa, Tlaxcala, Distrito Federal, entre otros estados, han sido testigos de la calidad de sonidos que producen estos jóvenes músicos. Que por cierto, el género hardcore djent es lo que escucharás ahora que lanzaron su primer disco “Ampersand”, constituido por seis temas que hablan de pensamientos profundos y hechos por los que el humano pasa a diario, “habla de ti como persona, de encontrarte a ti mismo, la confianza, entre otros temas que removerán y llegarán a ti como escucha”, detalló Rodrigo.Las canciones están escritas en inglés, debido a que el género que tocan tiene sus raíces en dicho idioma, además de que su propósito es adentrarse no solo en el mercado nacional, sino en el extranjero, por ello, Roberto comentó que el hecho de cantar en inglés les ha dado la dicha de ser publicados en blogs de Estados Unidos, Rusia y Alemania, lo que para la banda tiene significado y lo ven como nuevas oportunidades para dar a conocer su música, pero “Yorgo” aseguró que el próximo material contendrá temas en ambos idiomas.Después de estar como banda abridora de From Alaska en el Iceberg Tour, toca hacer la presentación oficial de la producción con la que And Mountains agarrará vuelo en la escena musical. Contarán con bandas invitadas como: Crisis, Say Ocean, Zidra, Across the Universe y Face the Fear, para luego dejar el escenario a los principales de la tarde noche del jueves.El DatoAnd MountainsCuándo:Jueves 28 de enero, 17:00 horasDónde:C3 Stage, ubicado en Avenida Vallarta 1488Costo:$50 (incluye disco)gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .