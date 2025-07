Deadpool llega hoy a los cines mexicanos

"Deadpool" se estrena este viernes en México en mil 500 pantallas de cine, subtituladas y dobladas, en formatos 2D, IMAX, 4DX y 4XD.El filme, basado en el no convencional antihéroe de Marvel Comics, da cuenta de la historia de un ex agente de las Fuerzas Especiales, "Wade Wilson", quien se volvió mercenario y luego de haber sido sometido a un experimento que lo deja con el poder de la curación acelerada, adopta el alter ego de "Deadpool".Pese a que cuenta con nuevas habilidades, además de su retorcido sentido del humor, "Deadpool" no está conforme con su apariencia, pues el experimento hizo que su cuerpo quedara marcado con intensas cicatrices de quemaduras.De esta forma emprende una travesía para encontrar al hombre que casi destruyó su vida, pues sabe que sólo él podrá regresarlo a su estado normal.Entre sus habilidades destaca el factor regenerativo, el cual le permite curarse de cualquier daño corporal rápidamente, además es un gran tirador y domina las artes marciales a la perfección.A lo largo de la historia, cuya clasificación en México es B-15, pese al alto grado de violencia, se hace alusión a otras películas de superhéroes con sarcasmo."Deadpool", cuya identidad secreta es "Wade Wilson", fue creado por el dibujante Rob Liefeld y el escritor Fabian Nicieza en 1989, pero su primera aparición fue en 1991 con la edición número 98 de la colección "The New Mutants".mac

