Reconocen sus logros

Es la fiesta más grande de la música y se trata de la edición número 58 de los premios Grammy, la gala de los premios fue entregada desde el Stapless Center de Los Ángeles (estado de California),y condujo el rapero LL Cool J, quien ya suma cinco años como maestro de tan relevante ceremonia.La alfombra roja tuvo una explosión de color en los vestidos de las estrellas, mientras que para los caballeros el común denominador fue la mesura; no estuvo libre de los desaciertos de algunos de sus asistentes. Cantantes como las estadounidenses Z Lala y Manika destacaron por sus llamativas elecciones en el vestir más que por otros aspectos, incluso se puede decir que fue algo estrafalaria.Pero también pudimos disfrutar de la elegancia y los tonos vibrantes como el púrpura que vistió la venezolana Manu Manzo o el rosa mexicano de la actriz Emeraude Toubia, la acompañante de Prince Royce que lució una amplia falda con una ombliguera, se destacaron como una tendencia junto con texturas satinadas y telas fluidas con faldas rectas y muchas aberturas laterales.Entre los homenajes y las actuaciones especiales, pudimos presenciar a Lady Gaga, quien ofreció su show al famoso David Bowie, quien falleció el pasado 10 de febrero. B.B. King, que fue recordado por Chris Stapleton, y que falleció en mayo de 2015. Así como Lemmy Kilmister (que falleció el pasado diciembre), reconocido por la banda The Hollywood Vampires, integrada por la estrella de cine Johnny Depp, el rockero Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry.Y Glenn Frey, guitarrista, compositor y cantante de The Eagles, recientemente fallecido, lo recordaron sus compañeros de grupo con la canción “Take it easy”, compuesto por Browne y Frey.Taylor Swift inauguró la gala con un número de su álbum nominado, “1989” (con el que ganó al mejor álbum de pop vocal). No es la primera vez que Swift es escogida para abrir los Grammy, ya que en 2013 inauguró la gala con una interpretación de “We are never ever getting back together”.La ceremonia contó, además con las presentaciones de Adele, Rihanna, Kendrick Lama, The Weeknd, Little Big Town, Pitbull, Alabama Shakes y Justin Bieber, los cuales realizaron un performance junto a Diplo y Skrillex, con quienes trabajó en su más reciente disco, “Purpose” (2015).Entre los ganadores destacaron el de mejor disco de pop latino a Ricky Martin por “A quién quiera escuchar”. El puertorriqueño se impuso a Alejandro Sanz, Julieta Venegas y Pablo Alborán.

Bieber recibió su primer Grammy, ganó en la categoría mejor canción electrónica por su colaboración con Diplo y Skrillex "Where are U Now".

Un Grammy para la banda de sonido de Antonio Sánchez, por la película “Birdman”. El video musical se lo llevó Taylor Swift y Kendrick Lamar, por "Bad Blood". La canción de rock galardonada fue Alabama Shakes, "Don't Wanna Fight", y el álbum alternativo también para Alabama, “Sound & Color” fue ganador de estatuilla. El álbum para niños Tim Kubart, de la película “Home”, fue otro de los que obtuvieron grammy, la mejor canción del año fue de la cantante Ed Sheeran gana su segundo premio del día con “Thinking Out Loud”

Y solo por mencionar algunos ganadores de la fiesta más esperada del año

