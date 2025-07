Rihanna cancela de última hora presentación en los Grammy

Rihanna canceló de última hora su presentación en la ceremonia de entrega de los premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles. La cantante de Barbados tenía programada una participación en el evento para cantar “Kiss is better”, tema que está incluido en su nuevo álbum, “Ant”.En otra ocasión, Rihanna ya había cancelado de último minuto una actuación en los Grammys en el año 2009, cuando no asistió a la ceremonia debido a que fue golpeada por su entonces pareja sentimental, el cantante Chris Brown.Mediante un breve comunicado, el representante de la artista explicó que el médico personal de Rihanna le prescribió reposo obligatorio de 48 horas ante el riesgo de sufrir una hemorragia en sus cuerdas vocales.“La cantante había estado siendo atendida con antibióticos por los pasados tres días y la infección no cedió de manera adecuada”, señaló el escrito.La cancelación se dio luego de que la cantante, nacida en Barbados, presentó su colección Fenty Puma by Rihanna en Nueva York.gr

