Héroes de historietas que dejan huella

Héroes y villanos protagonizan serie televisiva “Legends of tomorrow”, en donde prometen un show fascinante para todos los fanáticos y es que DC comics los presenta al mismo tiempo.El debut será sin cortes comerciales a partir de éste jueves 18 de febrero, a las 7.30p.m. Feed HD: 8.30p.m.De los creadores de Flash y Arrow -Greg Berlanti (Supergirl, Blindspot), Andrew Kreisberg (Warehouse 13), Marc Guggenheim (Eli Stone, Percy Jackson: Sea of Monsters) y Sarah Schechter (Pan)-, llega este equipo de superhéroes que no se parece a nada de lo que hayas visto en televisión hasta ahora. ¡Atrévete a conocerlos!

DC's Legends of Tomorrow nos trae reconocidos personajes de estas dos series que ya se han convertido en favoritas del público latinoamericano a través de Warner Channel, pero además integra nuevos héroes y villanos del extenso panteón de DC Comics.

Así es que se conforma una historia narrativa que se desarrolla en un universo interconectado para ofrecer una experiencia cinematográfica con acción que te envuelva, viajes en el tiempo, efectos visuales, humor y una actividad entre personajes muy divertida.

El elenco lo conforman Arrow Brandon Routh, como The Atom, y Caity Lotz, como White Canary; con los de Flash, Victor Garber como Dr. Martin Stein, Franz Drameh como Jefferson "Jax" Jackson, Wentworth Miller como Captain Cold y Dominic Purcell como Heat Wave; y con los nuevos héroes Rip Hunter (Arthur Darvill), Hawkman (Falk Hentschel), Hawkgirl (Ciara Renée) y Jonah Hex (Johnathon Schaech). El gran villano del show será Vandal Savage (Casper Crumb).Sinopsis

Luego de atravesar juntos peligrosas experiencias, Green Arrow y Flash han aprendido la lección, comprendieron que solos no pueden hacer frente a todos los conflictos que ponen en peligro a la humanidad, que lo elemntal para lograr el éxito es trabajar en equipo.

Así que ellos dos serán los encargados de reunir a un variopinto grupo de héroes y delincuentes con un objetivo desesperado: detener al inmortal Vandal Savage, quien ha conformado un poderoso ejército para alterar el curso de la historia y así dominar el planeta.

"En el futuro, por raro que pueda parecer, ustedes se convierten en un equipo…. Al menos aquellos que sobreviven. En el futuro, ninguno de ustedes es un héroe, son… leyendas" les dice Rip Hunter para motivarlos a que se sumen a esta cruzada heroica a través del tiempo.

Da continuidad a la historia de DC's Legends of Tomorrow a través de Warner Channel.Datos:Debut sin cortes comercialesTodos los jueves a partir de hoy después de las 19:30 Feed y 20:00 HDgr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .