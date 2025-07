Museo de Ciencias Ambientales conjugará naturaleza con modernidad

Hace un par de semanas se colocó la primera pieza del Museo de Ciencias ambientales (MCA) que formara parte del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara.El proyecto estará a cargo de uno de los estudios arquitectónicos más importantes del mundo:Snøhetta. El MCA, pretenderá integrar diversos museos: Historia Natural, Antropología e Historia y un Museo Interactivo para la divulgación de la ciencia. El único museo que se acercó a integrar algunas de estas propuestas fue el extinto Planetario, que dejó de funcionar por el abandono de sus visitantes y el poco mantenimiento que recibía.¿Cuáles son los valores en los que se apoyará este nuevo museo para su desarrollo? La arquitectura es fundamental para un edificio de este tipo, ya que tiene que ver con la adecuación de los espacios, la iluminación y los conceptos de los ideales de exhibición. En una de las visitas de Craig Dykers, dirigente de la conocida firma Snoetta al CCU, le realicé una entrevista, en la cual nos comenta en lo que versara el tan esperado Museo de Ciencias Ambientales.

¿Qué es lo que la arquitectura debe de transmitir hoy en día?Es una buena pregunta. La arquitectura debe transmitir espacios que promuevan la vivienda y la salud física. Los estilos de vida están cambiando, la salud está cambiando, la comida está cambiando, el planeta se está deteriorando, debemos de construir espacios donde los ciudadanos puedan sonreír, y a la vez promover interacciones sociales entre diferentes grupos de personas.

¿Cuál es la principal característica de tu trabajo?Nosotros hacemos edificios que conecten paisajes con la arquitectura. Muchos arquitectos trabajan solo con edificios y separan grupos. En nuestras oficinas nosotros trabajamos con ambas. Otro de nuestras características es que manejamos espacios sociales, lugares donde la gente pueda sentirse feliz y que pueda desarrollar interacciones

¿Qué vamos a encontrar en el Museo de Ciencias Ambientales?Es un museo dedicado a comprender lo que pasa alrededor del medio ambiente. No solo su interés estará en la naturaleza: ríos, bosques, montañas, también tendrá énfasis en el medio ambiente urbano. Hoy en día alrededor del 50 por ciento de la población en el mundo vive en el ambiente urbano, el museo hará la conexión entre lo urbano y la naturaleza.

¿Por qué decidiste aceptar este proyecto?¡Es un sueño de proyecto! No fue una difícil decisión. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí en Guadalajara. El Museo de Ciencias Ambientales no es importante, solo para Guadalajara o México, este proyecto puede ser un ejemplo para todo el mundo, de cómo se puede pensar en fusionar el medio ambiente con la educación, la arquitectura y los paisajes.

¿De tus obras, cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado?El proyecto que más me gusta es el proyecto que estoy haciendo ahora. Bueno, es como cuando tienes hijos y te preguntan a cuál es al que prefieres más, tú no puedes decir, me gusta más uno por ciertas características. Lo mismo pasa en la arquitectura.

¿Qué tipo de materiales usa la compañía para la construcción de los edificios?Buscamos materiales relevantes para cada edificio en específico. Utilizamos materiales que se representen por si mismos con características naturales del lugar y así, jugar con lo que queremos crear.

¿Cuál es el reto hoy para los arquitectos?El gran reto para los arquitectos no es solo crear edificios hermosos que al verlos te enamores de ellos, hoy los arquitectos tiene estar centrados en sistemas que impacten socialmente en beneficio de la salud y en las emociones de quienes los habitan.

Datos:-La inversión es de mil millones de pesos.-Quedará lista a finales del 2017 o principios del 2018.-Tendrá una superficie de 20 mil metros cuadrados.-Una vez concluido se espera la visita anual de medio millón de personas.

Para saber…Algunos edificios a cargo de Snohetta:>San Francisco Museum of Modern Art.>Ópera de Oslo, Noruega.>Biblioteca de Alejandría, Alejandría, Egipto.

