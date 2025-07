Javier Sicilia, poeta y activista social, dictó en Guadalajara una conferencia por la cátedra Elena Poniatowska en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, en la que exhortó a los jóvenes estudiantes a seguir por el camino en búsqueda de la paz.Sicilia, después de la muerte de su hijo, encabezó uno de los movimientos sociales más importantes de nuestros tiempos: el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, y que ha recorrido el país en busca de romper la impunidad de muchas de las víctimas de la violencia en México.Después de buscar sembrar en los jóvenes la cultura de la paz, que tanto le hace falta a México, Sicilia concedió algunas preguntas a La Crónica de Hoy Jalisco.¿Cuál es, entonces, el papel del poema ante la violencia?Debería conquistar el espacio público que es lo que le corresponde y debería ir más allá del poema, la poesía no es sólo el poema es una nueva forma de hablar que deslocalice la violencia en el discurso político y la mentira, y pueda construir un verdadero lenguaje común y que se exprese de articulación real.Falta unión de parte de la comunidad artística en México, ¿por qué está pasando esto?El arte se ha vuelto un asunto de los guetos universitarios o los guetos de Conaculta (Consejo nacional para la cultura y las artes), está mediatizado y está corrompido también, se ha vuelto una zona de confort. El artista ha perdido su papel y su vocación de ser la voz de la gente, la voz de la tribu y de involucrarse en los problemas políticos, a muchos artistas no les interesa crear un lenguaje común que nos lleve realmente a una nueva forma de vida política, que no está reñida con el arte: el arte es la expresión y el eco de una nación y por desgracia ya no está operando así.Ayotzinapa, por ejemplo, ha rechazado el acercamiento de algunos artistas y filósofos mexicanos…Yo como víctima que mi sufrimiento es el sufrimiento de otros y hay que darle voz a todas las víctimas. Ayotzinapa cometió un error, estos padres campesinos fueron coptados por radicales de izquierda que decidieron que nada más eran 43, porque eran de una tradición revolucionaria y si no eres de esa tradición, no cuentas, no eres importante, por eso no toman en cuenta a todas las víctimas y por eso quizá, ciertos artistas les repelen, no están dentro del discurso ideológico que ellos están defendiendo; Ayotzinapa ha cometido grandes errores, se olvidan de que no solo son 43, son 27 mil 43.¿Cómo se hace para que el arte relacionado con la violencia no quede tan sólo en un libro o en una exposición?Como se hace vida en la plaza pública en el mundo de lo político, como las Troyanas de Eurípides, hemos ido perdiendo eso y no sé por qué, con ellas tuvo el poder para denunciar las atrocidades de Melos, tenía la autoridad moral y pudo cimbrar a su sociedad, tenemos que volver a conquistar eso, que el artista sea la expresión del corazón y el sentimiento de una nación, pero también la gente tiene que volver a escuchar; creo que la exposición de Toledo en el museo de Arte Moderno en la Ciudad de México es una joya de sobrecogimiento y de denuncia a través del arte escultórico de lo que sucede en este país, pero se vuelve en una zona de espectáculo, nadie está hablando de la importancia del lenguaje que está allí, se museíza. Debe haber un balance y decir: ‘esto no es para los museos, eh, esto está desde el museo dando un mensaje y eso es lo que no se puede lograr en el arte en estos tiempos, se ha vuelto autorreferencial en muchos sentidos’.

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .