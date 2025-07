Preparan restauración de murales de Orozco

Gobierno del Estado de Jalisco se encuentra realizando intervenciones a los importantes murales que decoran los alrededores del Palacio de Gobierno, ubicado en Avenida Ramón Corona No. 31; sin embargo, al momento existe poca información sobre las obras que realizan, incluso las autoridades encargadas de la regulación de dichas obras no cuentan con muchas especificaciones.A los murales correspondientes al siglo en que se elaboraron los que se encuentran en Palacio de Gobierno de Jalisco, le corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), emitir los acuerdos de intervención y restauración y el único contrato correspondiente a este año emitido por la unidad de trasparencia de dicha dependencia federal es el que presenta el folio número DRM-SOPYM-08/14 equivalente a la suma de $8,682,315.96 efectivamente por concepto de restauración.No obstante, las autoridades no especifican áreas de atención o metodologías.El ejecutivo tiene permisos

El perito del Instituto de Antropología e Historia (INHA), Cuauhtémoc De Regil, aseguró para La Crónica Jalisco que las autoridades tienen licencia de trabajo, y que son expertos los que se encargan de dicha restauración, y que efectivamente son ellos los que tienen que velar por que los murales no sufran de algún tipo de daño.“Hay una licencia para realizar las intervenciones de los murales que se encuentran en Palacio de Gobierno de Jalisco, el gobierno del Estado ha estado de alguna manera, llevando una serie de acciones para preservar el palacio y justamente es la gente idónea la que está trabajando en el proyecto o la que fue contratada (…) El trabajo es el de mantenimiento y de cuestiones preventivas”, finalizó el perito.La historia

Los murales corresponden al famoso artista José Clemente Orozco, quien es considerado uno de los expositores de muralismo mexicano más importante, la obra se basa en el levantamiento en armas que tuvo el pueblo mexicano en contra del mal gobierno, lo anterior es representado con El Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla y su antorcha de la libertad en la mano derecha.gr

