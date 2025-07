Anuncian cartel de Cumbre Tajín 2016

A diferencia de otros años en que el festival tenía una duración de cinco días y contaba con un cartel musical de talla internacional, debido al recorte presupuestal anunciado por el gobierno de Veracruz, el evento del 2016 solo será de tres días.De acuerdo a información de Proceso, el Secretario de Turismo de Duarte, Harry Grappa Guzmán, el recorte se debe a la crisis económica nacional. Las actividades en el Parque Takilhsukut tendrán una inversión este año de entre 16 y 17 millones de pesos, a diferencia de otros años cuando contaba con inversiones de alrededor de 40 millones de pesos.En el escenario de Cubre Tajín se han presentado bandas como Tool, Incubus, Björk, Smashing Pumpkins, Empire of the Sun y The Flaming Lips, entre otras.Este año el cartel es el siguiente:

19 de marzoPlastilina MoshTrokerDescartes a KantSexta VocalLos ReverseSistema Sonar

20 de marzoCaloncho y Mon LaferteCoiffeurRumberos de MassachusettsOdguer HernándezLa Garfield

21 de marzoMargarita La Diosa de la CumbiaLos CojolitesVenado AzulLava de HawaiiGuadalupe Mediavilla

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .