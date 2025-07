Canoa: más vigente que nunca

Para continuar con las celebraciones de los 40 años del filme Canoa de Felipe Cazals, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, realizó ayer una gala del filme, a la que asistieron, para después impartir una charla, el director de la película y el cinasta Alfonso Cuarón, a quien la prenda y los asistentes a la gala, estudiantes e invitados especiales, aclamaron.

Aunque lo asediaron con preguntas personales y de prensa rosa que por momentos parecían opacar el momento de Cazals, Cuarón se mantuvo firme y decidió no dar más declaraciones que no tuvieran que ver con Canoa.

Sobre ella mencionó que se trata de un filme “crucial para el cine mexicano, se trata de toda una experiencia fílmica y humana. Las generaciones de cineastas actuales tienen una deuda muy grande con Cazals. Canoa fue todo un parteaguas en mi producción fílmica… me confrontó con un cine mexicano que no conocía, creo que por su contexto y su relevancia Canoa no tiene precedentes”.

Así, después de la proyección de la película, junto con Felipe Cazals sostuvieron una charla donde contestaron algunas de las preguntas del público. En ellas abordaron la importancia que tiene el filme y su contexto.

“Se tiene que entender que los acontecimientos del 68 son decisivo no sólo en lo político, fue un cambio total en la mentalidad de la gente, en la forma de vivir, pensar, actuar y decir abiertamente lo que se pensaba. El cine mexicano no podía continuar con las comedias nacionales que se acostumbraban, teníamos que alzar la voz”, dijo el propio Cazals.

Canoa fue un éxito en las taquillas del Cine Roble, en la primavera del 75 y no cuadraba con el discurso de que todo estaba bien. Según contaron los jóvenes de esas épocas salieron de la sala viendo los albores de un nuevo cine en el que los creadores querían hablar de las realidades que los perseguían y que no se contaban en el cine moralino: “el cine, yo creo, no tiene compromiso. Son los cineastas los que se comprometen y nosotros queríamos ser testigos de nuestro tiempo”.

Sin embargo, Cázals afirmó también que todo lo que los sobrevivientes le contaron, ya que previo a la filmación convivió con ellos e incluso platicó con el padre inculpado, no está del todo incluído en la película, “Porque lo que recordaban era tan fuera del pensamiento racional que se vuelven diabólicos. Lo que hicieron no lo pude poner en pantalla, no lo hubiera aguantado nadie y no hubiera ido con el sentido de la película. No hubiera permitido pensar”.

Cuando se estrenó la película Cazals fue vetado por algunas partes del clero, algunos pusieron su nombre fuera de las parroquias como las películas que no se tenían que ver e incluso recibió amenazas de muerte en cartas anónimas y sin embargo piensa que esta película fue tan sólo una manera de expiar las culpas que un hecho como este deja en un ser humano. “Debí acompañar a las personas que fueron a denunciar los hechos frente a las autoridades” y respecto a la película mencionó que quería poner al espectador en la misma impotente situación que él al relatar los hechos: “incapaces de hacer nada más que relatar los hechos”.Frase“El que retrata Canoa es un México que sigue presente y que no da la cara. A 40 años de un hecho tan vergonzoso me sigue pareciendo que pertenece del compromiso que tenemos de decir lo que pasa. Espero que pueda tener más exhibición, es una película muy viva. Así como no tenía referencia alguna en el cine Mexicano es una película que marcó un parteaguas de una generación que empezaron a empujar por completo, una película que nos dio la posibilidad de hacer cine como el que hay hoy. Sería imposible pensarlo sin Canoa. Este no es que sea un país más abierto sino de gente que empuja más fuerte”.Alfonso CuarónDirector de cinegr

