La influencia cerebral para ser o no corrupto

Actualmente vivimos una revolución de las neurociencias y los hallazgos de investigar el cerebro no deben quedarse encerrados en los laboratorios o solo para los neurocientíficos o a las personas que trabajan en institutos de relacionados con éstas.Los nuevos conocimientos sobre las funciones e interacciones del cerebro humano, deben ser debatidos dentro de la sociedad, ya que gracias a todo lo descubierto, se dan partes localizadas de las funciones mentales superiores, sin embargo, no es una parte en específico, es decir, el cerebro funciona en base a tres bloques funcionales y las conexiones para cada reacción están relacionadas con los tres, aún así, existen áreas que determinan que se desarrolle más una cosa que otra o que ahí es en donde se genera un cometido de localizar pero en trabajo de los tres bloques; que básicamente el primero se refiere a la recepción de los estímulos a través de los sentidos, el segundo el procesamiento de la información y el tercero emitir una respuesta, cada uno de ellos está conformado por estructuras cerebrales complejas pero que se asocian para el funcionamiento integral del ser humano.En entrevista con el Doctor Jorge Carlos Hevia Orozco, nos explica que la toma de decisiones es una función mental, que tiene cierto grado de complejidad, y forma parte de las decisiones sociales, “somos entes que tomamos decisiones en base a la memoria, factores morales y también factores externos, como lo que nos gusta y lo que no”.Las motivaciones que están detrás de la corrupción, tiene que ver con las áreas del cerebro que se combinan e interactúan y se trata del la parte prefrontal cerebral, áreas corticales/ subcorticales, la amígdala, la ínsula, funcionan bajo un circuito que dan pie a determinar alguna situación, refiere Hevia.El Dr. menciona que lo que hace que una persona sea corrupta, en primer instancia, es que lo toma impersonal, el clásico: “No quería, pero pues me ofrecieron tanto”, la persona considera que no afecta directamente a alguien y al contrario se beneficia él.Para concluir: Somos seres evolutivos. Y en esa evolución hemos ido acumulando capas de cerebro. El más antiguo, el núcleo, es el mismo que teníamos cuando éramos reptiles y sigue siendo el más influyente; sobre él se superpusieron capas de cerebro medio, emocional, y, encima, las más recientes circunvoluciones cerebrales: el neocórtex racional.Datos:¿Por qué algunos son corruptos y otros no?Diversos factores*Educación y ambiente*Circuitos cerebrales*Niños maltratados

Factores que influyen en neurociencias y toma de decisionesPsicológicoBioquímicoSocialgr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .