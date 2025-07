Great Detective Pikachu llega renovado

Pokémon Company cumple 20 años en el mercado manteniéndose vigente con una enorme lista de videojuegos, eventos, torneos mundiales, un vasto catálogo de merchandising, una aplicación para dispositivos móviles en tiempo real, una aparición en el Super Bowl 50, y este nuevo título que expande el universo creado por Game Freak y Nintendo.Aunque el juego está disponible en Japón desde el 3 de febrero, aún no se ha confirmado nada para Europa o América.Esta entrega se aleja del ya tradicional estilo de combate y búsqueda RPG a la que se le acostumbró al jugador —para introducir una mecánica propia— que permita explorar más facetas del universo creado por Sotoshi Tajiri. Más similar a los juegos Ace Attorney, o Professor Layton, el juego se centra en la realización de misiones que en la mecánica de combates, catalogándolo como un juego de puzles y misterio.Dentro del universo Pokémon, un detective de sangre caliente y su pokémon acompañante, Pikachu, son víctimas de un accidente automovilístico del que sólo la amarilla mascota logra sobrevivir.De alguna manera, la mente del humano ha cobrado conciencia dentro del cuerpo de la criatura, dando como resultado al detective Pikachu, quien, con ayuda de un joven —nuestro personaje—, se lanza en bomba hacía su labor sin importarle su nueva apariencia.El público objetivo de la franquicia sigue siendo los niños (y alguno que otro ocasional veterano), por lo cual, la falta de originalidad en la trama no es un punto que sea del todo relevante. Por otro lado, la estética, aunque varía demasiado de lo que los trailers daban a entender, es algo de lo que el juego puede alardear.Pese a las limitaciones gráficas a las que aún se enfrenta la Nintendo 3Ds, las texturas tridimensionales y la animación tiene una calidad comparable al Pokémon Battle Revolution para la Nintento Wii.A diferencia de Pokémon Tournament —juego que se estrena también en 2016— Great Detective Pikachu basa su aventura en un concepto fundamental, pero poco trabajando en la franquicia Pokémon, a saber, la presencia de los Pokémon en la vida cotidiana.Este juego, por simple que parezca, es el giro más importante que la franquicia ha tenido en mucho tiempo, tanto en el universo generado por los videojuegos como en el ámbito comercial, pues representa el principio para una gama mucho más amplia de estilos en la que la que Pokémon puede proyectarse.Por sí mismo el juego no ha tenido un aporte significativo para el mundo de los videojuegos, y pasa por ser un título más bien mediocre. Sin embargo, para Game Freak puede ser el principio de una revolución mercante que le permita expandirse a nuevos horizontes, nuevo público, y nuevos reconocimientos, en caso de que se tomen las ideas adecuadas.Bajo el prestigio que su marca aún mantiene, el futuro de la empresa promete darle a la escena gaming bastante de qué hablar en los próximos años.gr

