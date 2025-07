Sacar al simio interior

Simiocidio realiza piezas improvisadas de larga duración, sin voz y sin distracciones que vayan más allá de la música, rock en el sentido más llano, que se realizaba sobre todo a principios de los 70.Alex y Omar Olmeda, Jesús Palacio y Raúl Flores, conforman la dirección de este grupo, aunque estas identidades quedan difuminadas cuando están en el escenario, en donde utilizan máscaras de simio y tocan sus instrumentos al compás de sus emociones.Pese a que el género que tocan tuvo un gran auge en sus buenos tiempos, en Durango, de donde son originarios, no han tenido gran apertura de parte del público: “El camino ha sido difícil, en nuestra ciudad no hay mucho apoyo para las bandas de rock, por lo que tuvimos que salir para promocionar nuestro LP titulado “Simiocida”, aquí en Guadalajara nos han abierto mucho las puertas y tenemos buenas expectativas para el futuro”, comenta Alex Olmeda, guitarrista de la banda.El proyecto comenzó con lo que surgió de la improvisación que realizaron, “fue casi como un experimento, queríamos tener una banda sin la regla básica del vocalista, que fuera pura música experimental”, dijo Palacios.Matar el simio interior que tenemos todos, matar la conducta irracional que tenemos los humanos a través de la música, es lo que predica esta joven banda mexicana, “que escuches una pieza y no te digan qué tienes que pensar, sino que el sentimiento sea natural y disfrutes u odies una pieza sin muchos rodeos”, continuó Raúl Flores.La química del grupo es igual que la improvisación, se dejan llevar por la música. “Alguien pone las bases y los demás se acoplan a eso. Tratamos de llevar cada pieza para que crezca poco a poco hasta que explote, en nuestra cabeza y en la de los demás, sin importar tanto el interior”, detalló Flores.Sin apoyo ni un público estable, apenas unos cuantos foros independientes en su ciudad natal, los integrantes confían en que las bandas talentosas de Durango saldrán y buscarán otros escenarios para darse a conocer poco a poco para consolidarse más en la escena y así poder revalorarse en Durango, para así confirmar una generación exitosa y con un lugar propio.gr

