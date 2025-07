Travis vuelve revitalizado a México

La banda escocesa Travis regresará a México para promocionar su nuevo álbum titulado “Everything at once” que saldrá a la venta el próximo 29 de abril.El cuarteto conformado por Fran Healy (vocalista), el guitarrista Andy Dunlop, el baterista Neil Primerose y el bajista Dougie Payne sostendrán tres presentaciones en nuestro país, la primera de ellas el 13 de junio en la Ciudad de México y las dos restantes en Guadalajara y Monterrey.El líder de la banda Fran Healy dijo estar contento de volver a tocar en nuestro país. “He tocado unas seis o siete veces, pero siento que han sido como unas 100, porque una visita a México se siente como unas 20 a cualquier otro lugar”, aseveró.Después del lanzamiento de su disco “Where you stand” en 2013, los miembros de la agrupación ganadora de un Brit Award tomaron caminos diferentes hasta este año en el que volvieron a juntarse.Healy aseguró que ese tiempo fue necesario para mantener la relación como banda y comparó ese distanciamiento con un auto y explicó: “Es como si nosotros hubiéramos hecho un carro totalmente nuevo, con todo, las llantas, lo arreglamos, lo pintamos y le pusimos nuevos asientos, le pusimos gasolina, lo prendimos y suena fuerte”.Al hablar del público mexicano, el vocalista de Travis dijo que los fans mexicanos se asemejan mucho a los escoceses porque “son apasionados y pueden ir de la felicidad al enojo fácilmente. México me recuerda a casa”, confesó.La agrupación también estará el 10 de junio en Monterrey y un día después visitará Guadalajara.gr

