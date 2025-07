La voz del hip hop mexicano

El dúo de hip hop en español, se encuentra en un momento cúspide para su carrera en el que se han consolidado ya como una agrupación importante para la música latinoamericana y para México, lugar del que son originarios, pese a radicar en los Estados Unidos. Después de un tiempo considerable de ausencia, Akwid vuelve a casa a festejar todos sus logros con su público por primera vez en Guadalajara: “Este momento nos sienta muy bien y seguimos avanzando en nuestra carrera, para nosotros ir a Guadalajara a dar un show en vivo es algo muy bueno, ir a México siempre cae muy bien, sentimos que estamos regresando a casa”, comenta Sergio Gómez, “Wikid”, integrante del dueto.En 10 años de la existencia del dúo, el género por sí mismo ha tomado distintas formas y por fortuna ha sido acogido por los mexicanos como por los residentes de otras nacionalidades en sus diferentes formatos.“Tuvimos suerte de pertenecer a una de las primeras generaciones que llegó con la explosión del hip hop en México, la idea que tuvimos al principio de combinar el hip hop con la música popular mexicana no ha cambiado, pero queremos que cada nueva producción le ofrezca diferentes características a nuestro público, tenemos que mantenernos vigentes y seguir experimentado como lo hicimos siempre, es uno de los componentes más importantes que nos ha dado la oportunidades seguir dentro de la música aún con tantos cambios en la escena”.Pese al cambio que representa vivir en Estados Unidos y estar presente en la escena latinoamericana no ha significado un impedimento, sino una oportunidad para Akwid, para Gómez el ritmo que los caracteriza es más de nuestro lado del Río Bravo, “Nosotros seguimos mexicanos, ese cambio de cultura no pesa tanto, seguimos siendo latinos, no tenemos un cambio tan drástico, la música se vive igual en todas las regiones del mundo, igual que la comida, cuando algo está bueno y te gusta sigues comiendo, hemos hecho un proyecto, creo, que se adapta a todos los géneros, pero nunca pierde su esencia que es definitivamente Mexicana. No somos charros o 100% banda, pero definitivamente somos rap mexicano al 100%”, comenta.El género ha crecido en cantidades exponenciales desde que ellos empezaron a cantar en los escenarios, no sólo en música, sino en todo el estilo de vida que le rodea, “tan ha crecido que artistas como nosotros hemos viajado a Japón, a España y a muchos otros lugares, es algo a lo que ni aspirábamos. Fuimos el único grupo mexicano nominados 7 veces al Grammy con nuestra música en español”, dice Wiked.Para el dúo, el éxito ha sido solo una añadidura, la apertura de otros países gracias al hip hop, ha sido una fortuna, sin embargo “no hicimos nunca música para hacernos famosos, ni nada, hicimos música porque nos gustaba y eso hemos hecho disco tras disco, y ha sido lo fundamental para nosotros, para mantenernos y para que siga creciendo el género”.“El Atraco” será la próxima producción de estos músicos provenientes de Michoacán, una producción que ya ha dado de qué hablar en las redes sociales, en donde se han lanzado algunos adelantos. Planean que todo el contenido esté disponible este verano para sorprender a sus fans y para seguir avanzando en este camino.

DatoAkwidDomingo 2 de abrilC3 Stage (Vallarta, 1488)Boletos en taquilla: de 250 pesos hasta 600 VIPGuadalajara será la única fecha confirmada para el dúo en México.gr

