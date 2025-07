La cura a través del habla

En siglos pasados la concepción de la psicología se remitía a la locura, las personas no acudían al psicólogo porque asumían su papel de éste como el del psiquiatra, sin embargo, hoy ya es todo un tema de ayuda para la resolución de conflictos emocionales y atiende desde diversos enfoques.En entrevista con el Psicólogo Juan Bosco Sánchez Vargas Mote, director del Centro Guestáltico de Enseñanza en Terapia Infantil y Adolescentes, nos habla del enfoque psicoterapéutico Guestalt, el cual surge en Alemania por el doctor Fritz S. Perls, como una forma de aproximarse al ser humano, entendiéndolo desde sus intereses reales, es decir, que la persona entiende de sí, se interesa de sí y trata de resolver, la persona elige lo que quiere para ser feliz, nos comenta el Psicólogo Bosco.La principal área de atención en el CEGESTA son los niños, las problemáticas más comunes son de lenguaje, déficit de atención, de aprendizaje, oposicionistas, entre otros.Es difícil encontrar que los problemas mentales se deban a una causa única, se deben a diversos factores, hay creencias basadas en creencias flotantes, por ejemplo “el niño está mal” porque el papá “está mal”, sin embargo no es así, comenta el Dr. Bosco, ya que hay múltiples factores que influyen para la formación, e incluso hay familias en donde los padres están bien y el niño muestra conducta agresiva.Si pensamos en el rasgo social, en la medida que la gente sea más feliz, que tenga mejores revelaciones interpersonales, vamos a ir formando el entorno, no solo unifamiliar sino a la familia extensa, gente que sepa comunicarse, se une a proceso de transformación social, la psicoterapia viene a ser un vinculo de conciencia para llevarse mejor con el otro, comenta Juan Bosco.Se puede decir que el 25 por ciento de las personas que buscan ayuda psicológica, desertan del tratamiento y mucho se debe a que no aceptan la valoración indicada, menciona el psicoterapeuta.Un psicólogo funge como acompañante y la parte que la persona necesita esta en él mismo, solo es cuestión de ver las diferentes opciones para solucionar el problema. Por ejemplo en las escuelas, un tema recurrente, los niños son diagnosticados con hiperactividad, déficit de atención o ambos y los docentes no se dan abasto con tantos niños y los padres los culpan por una atención deficiente hacia su hijo, pero el problema no es por eso, si no de el número de alumnos con los que cuenta, es aquí en donde entra el trabajo de los psicoterapeutas, concluye Bosco.La Guestalt

Proviene de Alemania, significa forma, totalidad, configuración. La forma de cualquier cosa está compuesta de una figura y un fondo, en donde ya entra la percepción de las cosas, que se construye a través de nuestras experiencias.

Datos:Un promedio de pacientes mensual 2,400Niños, adolescentes y padres de familia27 terapeutas los que conforman el equipo de CEGESTACosto $400 individual, $150 grupalMiguel Blanco 1226 entre Pavo y FederalismoInfórmate:3613-8685gr

