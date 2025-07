En el camino: El hombre es el lobo del hombre

Una sociedad donde no hay ley, ni autoridad, no es sociedad. Es un aglomerado de personas sin posibilidad de construir proyectos personales o sociales, sin posibilidad de establecer instituciones, ni fundar un Estado. Cuando uno lee esto, es probable que de inmediato piense en Michoacán o Tamaulipas, o en el país entero, para acabar pronto. Pero estas ideas vienen de más atrás en el tiempo. En 1651 apareció un libro que, según el politólogo Norberto Bobbio, habría fundado la moderna filosofía política. El libro se llamaba “Leviatán” y su autor, Thomas Hobbes fue un filósofo del siglo XVII que contribuyó a pensar la política, el derecho y la moral de otra forma.Hobbes nació a finales del siglo XVI, el 5 de abril de 1588, recibiendo una excelente educación, basada en el conocimiento de las lenguas antiguas, el latín y el griego, lo cual le permitirá traducir la Odisea y escribir su autobiografía en latín. Siguiendo la lógica de Nicolás Maquiavelo, el genio florentino del Renacimiento, Hobbes sostiene la necesidad de un poder fuerte en un contexto de crisis, aunque con una diferencia: mientras el autor de “El Príncipe” dirige su discurso al político para que obtenga y conserve el poder, el filósofo inglés se dirige al pueblo para convencerlo de que la obediencia al soberano es lo mejor para conservar la paz.El siglo XVII fue una época llena de conflictos armados. Quizá todos lo han sido, pero en especial este siglo presenta un rasgo diferente: las guerras que derivaron de la Reforma protestante del siglo anterior. Los reinos se dividían en católicos y protestantes y ya en 1572, Francia fue testigo de la matanza de San Bartolomé, una de las peores masacres contra los protestantes. Hobbes debió tener conocimiento de ese hecho trágico y debió conjugarlo con una anécdota personal, para pensar que el valor más importante del Estado es la paz y la seguridad de las vidas y los bienes de los súbditos. La anécdota, que le contó su propia madre, la apunta Hobbes en su autobiografía y revela que el parto se apresuró ante el miedo de su madre, que presenció en la calle un hecho violento. Soy gemelo del miedo, escribiría Hobbes.Esa época es también la de la aparición de grandes científicos, sobre todo de la astronomía, destacando la figura de Galileo Galilei, al que Hobbes conoció. Al igual que Descartes, con el que mantuvo correspondencia y polemizó, el filósofo inglés tomó como modelo para su filosofía a las matemáticas de Euclides, que le parecieron tan exactas que intentó plasmar en su filosofía política el mismo esquema. Lo intentó también Baruch Spinoza, pero en la ética. El filósofo judío escribió una ética demostrada según el orden geométrico, lo cual acercó a la filosofía a las ciencias de manera muy estrecha. Pero lo que quiero destacar, finalmente, es que la filosofía de Hobbes es uno de los esfuerzos teóricos más grandes para justificar el poder absoluto del soberano, en su búsqueda de la paz. Lo cual tiene una enseñanza para el presente: si no hay reconocimiento de la autoridad, no hay sociedad capaz de construir las bases del progreso social. La actual crisis del Estado de Derecho, en México y gran parte del mundo, convierten a Thomas Hobbes en un filósofo contemporáneo en su espíritu, a pesar de haber muerto en 1679. El título de este texto, por cierto, alude a la visión de Hobbes del ser humano en un contexto donde no hay Estado: como escribió el antiguo Plauto, “el hombre se convierte en un lobo para el hombre”. No hay futuro posible así.gr

