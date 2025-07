Letras rebuscadas: El caótico universo de DC

En el manga, o historieta japonesa, el tiempo discurre casi siempre de forma lineal; no hay entrecruce de tramas, arcos retrospectivos, reconteo de historia o reinvención de personajes. Los escritores japoneses rara vez recurren a los universos paralelos como recurso literario para reactivar mitologías postmodernas o sagas de mechas o kaiju; como ocurre con tanta frecuencia y abuso en el comic americano.La cultura pop de los superhéroes, tan occidental y sobre todo estadounidense, fetichiza a ciertos personajes, y otros los deja en la bandeja del reciclaje creativo, en espera de resucitar: como de facto ocurrió con el Iron Man y Capitán América y resto de los Avanger. No obstante, Spider Man, y sobre todo Superman, la Wonder Woman y Batman jamás han perdido su carácter icónico y su condición de referentes culturales (sirva de ejemplo, el revuelo que suscitó la muerte de Super Man a manos del villano Doomsday). El culto que los fans le rinden a los súper héroes los hacen casi inmortales e inmutables en la medida y proporción de su rentabilidad (nadie mata a la gallina de los huevos de oro), de tal suerte que obliga, por mercadotecnia básica, el reinventarlos, recontar sus historias y actualizarlos hasta la exageración y absurdo.En su novela gráfica, Multiversity, Grant Morrison bosqueja 52 tierras en las que aparecen réplicas o variantes de los personajes más icónicos de DC. Por ejemplo, y retomando nuevamente al epítome de los meta humanos: en una de esas tierras tenemos un Superman vampiro; en otra, su cápsula de escape cayó en tierra soviética, dando como resultado un hijo de Kriptón versión estalinista; existe también una versión conejo que le debe sus súper poderes a unas zanahorias mágicas; en una tierra paralela, donde los nazis ganan la guerra, vive un Hombre de Acero que saludó con el brazo alzado; hay hasta un Superman licencioso perteneciente a una liga llamada el Sindicato, y uno que es un demonio con células recargadas… Afectada de este virus de mundos paralelos, fortificado por las series de televisión, como “Smallville”, “Green Arrow”, “Legends of Tomorrow”…, las películas y hasta los videojuegos como “Injustice” la tan esperada película de “Batman contra Superman” parece construida con retazos de estas 52 tierras o realidades alternas de las que escribió Morrison, y para hacerla aún más confusa y abigarrada, el filme entresaca sucesos y referencias de novelas gráfica, arcos o series como “Flashpoint”, “El Caballero de la Noche”, “Injustice”, “La muerte de Superman” y “los Nuevos 52”… De tal suerte que en dilatadas dos horas, el director Zack Snyder, pretende contarnos una historia con vocación de vitral, en el que resplandecen muchas y variadas intersecciones narrativas que arrojan seres híbridos como un Lex Luthor con desplantes propios del Jocker; una Mujer Maravilla que parece sacada de la película animada Liga de la Justicia War, y un Doomsday que ya no es el hijo Frankenstein del kriptoniano Bertron.La película que anunciaba una nuevo enfrentamiento entre el hombre que utilizó sus traumas de infancia como motivación (Batman) y el extraterrestre huérfano y “bendecido” por el Sol (Superman) termina siendo un rompecabezas de historias que saltan de imaginarias tierras paralelas, arcos, series y sagas todas escrituradas en el extraviado y confuso universo DC.

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .