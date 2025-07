¿Qué podemos aprender del puerco?

Un puerco en un corral procurará tirar sus desechos orgánicos en la parte más alejada de donde recibe su comida. Es algo instintivo. Natural. Nosotros vivimos rodeados de nuestra basura, tiramos el drenaje directamente a nuestra provisión de agua, producimos empaques que tras un solo uso se convierten en desechos que duran miles de años y hasta llenamos el mismo aire que respiramos de gases venenosos que nos ahogan y matan por millones. La parte “sapiens” de nuestra especie parece sobrada bajo cierta óptica y el adjetivo “cerdo, cochino, marrano” se lo decimos con desdén a un animal que, como muchos, es al menos en un aspecto más limpio que nosotros.En días pasados la ciudad más grande de este País ha vivido momentos de emergencia, desorden y altos riesgos en salud debido a la contaminación ambiental generada en su mayoría por el transporte y la industria. No es un problema nuevo. No es una eventualidad que no podíamos anticipar. Son décadas de abuso y crecimiento desmedido y uso irracional de recursos que nos ha llevado al grado en que vivimos literalmente entre nuestros desechos y las consecuencias son graves. Guadalajara no está lejos de sufrir las mismas consecuencias y no estamos preparados para enfrentarlas.La contaminación se nos ha ido de las manos. En lo local, causa enfermedades y millones de muertes al año. A nivel global, hemos llegado a modificar el balance químico de la atmósfera y con ello el clima global a un grado que podría ser irreversible.Contaminamos todo. Hace mucho inventamos el drenaje para alejar nuestros desechos orgánicos lo más posible de nuestra vista. El problema es que lo vertimos junto con desechos de la industria a los ríos que después llegan al mar y al cabo de miles de años con miles de millones de habitantes haciendo lo mismo, prácticamente todos los ríos, lagos y mares del mundo están contaminados y sus ecosistemas enfrentan el riesgo de un colapso. Hay tanto plástico flotando en los océanos que al aglutinarse forman no sólo islas sino prácticamente continentes flotantes. La cantidad de basura espacial dejada por los países que participan de la incipiente exploración espacial es ya un problema de seguridad para próximas misiones y deja ver que a donde vamos dejamos un rastro de desechos que van con nosotros a todas partes y quedarán ahí por mucho tiempo.La contaminación es el problema más grave que enfrenta nuestra especie y la manera en que lo enfrentemos definirá nuestro futuro o nuestro posible colapso.Vivir dentro de una nube de nuestros propios desechos mecánicos, la que conocemos como smog, se ha convertido en lo normal y cobra una silenciosa cuota de más de ocho millones de muertes al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.El problema es grave. La duda racional de hoy es: ¿qué podemos aprender del puerco para dejar de vivir entre nuestros desechos? Parece que lo primero es, como siempre, darse cuenta de la realidad y enfrentarla. La urgencia es que lo tenemos que hacer todos y tiene que ser pronto.

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .