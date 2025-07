Entregan restos de Pablo Neruda a su familia tras investigaciones

Los restos del premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, regresarán a la casa museo de Isla Negra, cerca de Santiago, Chile, para ser enterrados de nueva cuenta junto a su esposa Matilde Urrutia, después de permanecer tres años bajo estudios forenses.El Servicio Médico Legal (SML) fue el encargado de entregar el ataúd a los familiares del chileno y antes de ser llevados al museo, los restos serán homenajeados en el ex Congreso Nacional este lunes en un acto solemne encabezado por los presidentes del Senado chileno, Ricardo Lagos Weber, y del oficialista Partido Comunista, el diputado Guillermo Teiller, en el que también participarán algunos artistas. .El pueblo chileno podrá acudir al Salón de Honor del ex recinto legislativo para rendir homenaje a Neruda, quien se desempeñó como senador por el Partido Comunista de 1945 a 1948.El 8 de abril de 2013, el juez andino Mario Carroza, quien está a cargo de la investigación de la muerte del poeta, ordenó la exhumación de sus restos y pidió que las osamentas fueran sometidas a estudios en Chile y en el extranjero.Sin embargo, una mínima parte de los restos óseos de Nobel de Literatura siguen siendo examinados por expertos daneses y canadienses para intentar conocer el origen de la bacteria que habría causado su muerte.Los científicos investigan la bacteria estafilococo dorado, debido a que las investigaciones han determinado que no puede estar relacionada al cáncer de próstata que aquejaba al poeta y que supuestamente, lo llevó a su muerte el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María de Santiago.Dichos estudios concluirán si la bacteria ya se encontraba en el organismo de Neruda antes de haber ingresado al hospital o fue en ese lugar donde se contagió de ella.De acuerdo con la opinión de expertos, la bacteria no era común en Chile durante ese tiempo, por lo que el conocimiento del ADN del poeta permitirá de dónde provino.Antecedentes

Las causas de la muerte de Neruda son investigadas ya que en un principio se dijo que había sido por el cáncer de próstata, pero posteriormente surgió una versión en la que estipuló que pudo haber sido envenenado por agentes represivos miembros de la dictadura.La causa judicial sobre el deceso del poeta chileno data de 2011, cuando el Partido Comunista presentó una denuncia fundamentada en las declaraciones del chofer de Neruda, Manuel Araya, quien dijo que el exdiplomático había sido envenenado.gr

