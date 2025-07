The Rolling Stones rechaza que Trump utilice sus canciones

La mítica agrupación de rock The Rolling Stones solicitó este miércoles al precandidato republicano Donald Trump que deje de utilizar sus canciones durante sus actos de campaña, de acuerdo con información del medio especializado Billboard.La solicitud de la banda encabezada por Mick Jagger se presenta después de que el magnate inmobiliario obtuviera la virtual nominación de su partido, a pesar de no contar con el número de delegados necesarios, tras una amplia victoria en las elecciones primarias de Indiana; el retiro sorpresivo de Ted Cruz de la contienda y también del gobernador de Ohio, John Kasich.Al conocer su triunfo en Indiana y la retirada del senador Cruz, Trump dio un discurso el martes en la ciudad de Indianápolis y su salida al estrado fue acompañada por la canción “Start Me Up” de The Rolling Stones, por lo que un representante de la banda señaló a Billboard que nunca han autorizado el uso de sus canciones para la campaña del republicano y pidió que se detenga su uso “de manera inmediata”.Según reportes de algunos medios, el magnate también ha utilizado otras canciones de la banda como “You Can´t Always Get What You Want”, “Symphaty For The Devil” y “Brown Sugar”.No son los únicos inconformesAdemás de la legendaria banda, la cantante británica Adele, el rockero canadiense Neil Young y ex miembros del grupo R.E.M. han manifestado su rechazo a que el precandidato republicano utilice sus canciones durante sus actos electorales.Trump también ha usado los temas “Tiny Dancer” de Elton John, canciones de “Cats” y “The Phantom of the Opera”.gr

