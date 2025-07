La niña (cuento)

—¿Qué quiere la niña?— preguntó Carmen a su esposo Ramón. Éste fue presa de una momentánea turbación. Un rojo carmín encendió las mejillas del fornido alteño. La mirada de Carmen penetró la intimidad del buen hombre que no supo disimular el impacto que aquella chiquilla de 16 años le causaba.—Carbón, Carmela. Sólo carbón, la despaché y ya, se fue. —Ella vio claramente la flama que lanzaron los ojos de la jovencita rubia a su marido ingenuo, bueno como el pan. Él se imaginó el carbón que compró Eva. Estaría en este momento al rojo vivo, como su corazón. Hervían sus emociones, se apagaban sus ojos.—¿Qué quiere la niña?— seguía pensando Ramón al cerrar la tienda. Ahora estaba solo, silencioso, indefenso ante a los ojos inquisitivos de Carmen que le desnudaban el alma. Ambos sabían en secreto que la niña Eva sólo compraba algo cuando la despachaba él. Se sentía culpable, pero se decía a sí mismo que él no la buscaba, no obstante, los ojos verdes de Eva le apresaban sin piedad. Ya no podría romper los grilletes.—¿Qué quiere la niña?— rumiaba Carmen sus pensamientos con la misma furia de un perro con rabia. Mandíbula apretada, tensas las venas del cuello y un perenne zumbido de cigarras en el oído. Ella, buena esposa, buena madre, ella que se sabía intensa y febril como amante, se plantó sin palabras frente a Ramón.Parquedad en sus movimientos, ojos llameantes, brazos en jarras. Su pecho erguido sentía retumbar los latidos de un corazón humillado. Por fin habló su orgullo en tono fuerte, claro, pausado. —O ella, o yo—. Ramón escuchó la sentencia y bebió, silente, la cicuta. Su mirada se arrastró por el piso terregoso hasta la puerta de la calle y luego de tres pasos, se lo tragó la oscuridad.¿Qué quiere la niña? Esa interrogante serpenteaba entre los rincones más íntimos del cerebro de Carmen. Era como un áspid que se deslizaba sobre sus heridas. Una serpiente con cabeza humana, el rostro de Eva, su cabellera dorada. Su lengua bífida oteaba el entorno tratando de ubicar a la esposa despojada.Los ojos de Carmen se extraviaron, si alguna vez los inundó el mar, hoy estaban secos. Su faz, en otro tiempo sonriente, llorosa, explosiva, iracunda, hoy era una máscara inerte que alguien recargó en la cabecera de su cama.Se levantó despacio, como autómata, su mirada carecía de luz, buscó algo.—¿Qué… quiere… la niña?— le dijo su propia voz en medio de su realidad onírica.Y se contestó a sí misma:—Ya tiene lo que quiere… pero tendrá más.— Una escandalosa carcajada coronó la frase. El eco, que se prolongó en sordina, despertó los ladridos de los perros en todo el barrio. Por la ventana contempló la noche. Un marco negro con lentejuelas de plata. Una gran luna mancillada por irreverentes nubes que luego corrían deshechas en jirones.Antes de salir, su mano firme hizo girar el tambor de su revólver, destellos dorados parpadearon en las seis balas calibre.

