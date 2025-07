Letras Rebuscadas: One-Punch Man

Qué súper poder no posee Superman? Cada parte de su cuerpo está dotado de habilidades increíbles: visión calorífica, aliento gélido, super velocidad… además es invulnerable. Tanta grandeza resulta chocante. Y para colmo, los creativos de DC Comics le dieron uno más: el de expulsar toda la energía solar acumulada en sus células y así denotar como un supernova. Nada le falta a Kal-El, además, la sencillez lo acompaña, ya que adoptó como alter ego a un tímido reportero de periódico.Su sentido del deber y de la justicia llegan a incomodar a Batman y a otros súper tipos por exagerados. Cual personaje sacado de la Saga Arturiana, bien lo dice Umberto Eco, no sabe tratar a la mujeres, tiene la inocencia de un predestinado a salvar a un mundo, donde el único lugar de suyo es el pódium de la admiración y el homenaje de las muchedumbres.Warren Ellis, en su serie “Authority”, reinventa una Liga de la Justicia en la que el personaje destinado a representar o parodiar al dechado de testosterona made in Kriptón, Apollo, resulta ser gay, y tiene de pareja a una versión de súper soldado de Batman: Midnighter, y para rematar es, además, un tanto sentimental, melancólico y menos altruista que el musculoso de mallas y capa roja.Un Superman descafeinado de todas sus exaltaciones ético-masculinas, como lo es Apollo, resulta más una sátira al machismo que una falta de respeto al personaje número uno de DC Comics. Entonces ¿cómo faltarle el respeto al concepto, al fenotipo que encarna Superman? Pues haciendo lo que un mangaka (o historietista japonés) hizo. Auto apodado One, este artista publicó, en su página de Internet, un webcomic que contaba las desangeladas aventuras de un tipo ordinario, de un ciudadano x habitante de la ficticia metrópoli nipona Ciudad Z.Este aburrido personaje de 25 años (ya bastante mayor para la edad que promedian los héroes de manga) por caprichos del destino enfrenta, dentro de un parque barrial, a un monstruo cangrejo de apariencia humanoide. La bizarra criatura le propina una golpiza que, además de dejarlo mal trecho, le reaviva un deseo de infancia: ser un súper héroe.Durante año y medio se somete a una ardua y estoica rutina de ejercicio y sacrificios hasta perder todo el cabello y convertirse (quien sabe cómo) en el ser más fuerte y poderoso sobre la tierra. El pelón con capa, o Saimata, es capaz de derrotar a cualquier enemigo, por temible que sea, de un sólo golpe. Sí, un golpe al malo y fin de la acción (como adolescente en primavera).El poco glamur de sus peleas, su holgada y casi ridícula vestimenta, aunada a su calvicie prematura, hicieron de Saimata una especie de Charlie Brown con súper poderes. Al igual que el amo de Snoopy, es un incomprendido y una alma depresiva en búsqueda de la aceptación y del reconocimiento de los demás; le frustra no tener rivales que le den pelea; salvar a su ciudad de monstros y villanas terminó siendo para él una casada rutina que desahoga buscando ofertas de comida en los supermercados.A falta de un perro excéntrico, Saimata atesora un sólo amigo, un discípulo, Genos, un humano modificado tecnológicamente empeñado en vengarse de otro cyborg que destruyó su ciudad. El poder de su maestro lo intriga y espera lo ayude con sus punitivos planes.Tras convertirse en un magna con millones de ejemplares impreso, “One-Punch Man” fue adaptado para la televisión, por los estudios Madhouse. El anime estrenó en Japón en el mes de octubre de 2015. De seguir vivo, Umberto Eco le podría haber dedicado un apartado especial Saimata en una reedición, corregida y aumentada, de su obra: “Apocalípticos e integrados” a capítulo seguido de las de Superman y Charlie Brown.lg

