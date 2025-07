La moda Maniquí, a 30 años

Casi 30 años han pasado desde que Jorge Lupercio decidió iniciar —junto con su hermano— una empresa que después sería pionera en la industria de la moda y que apenas emergía en la ciudad en aquel tiempo. Las primeras generaciones de modelos profesionales tapatíos salieron de ahí y luego, cuando toda la industria hizo un boom, Maniquí, como escuela y como agencia, sería el punto de referencia en los negocios de este tipo.

Estos años representan para Jorge Lupercio dos terceras partes de su vida, por lo que el viernes pasado recibió junto con Oscar Lupercio y Sally Rangel, un reconocimiento por parte del Consejo Académico de la Moda en Jalisco (CAMJAL), por los 40 años de trayectoria en la promoción de la moda en México a través de Maniquí.

El galardón se entregó en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), y antes de la ceremonia, Jorge Lupercio compartió con La Crónica de Hoy Jalisco, sentirse “muy contento, han sido muchos años y muchas satisfacciones enormes que me ha dado la vida en esta travesía, hoy veo a la moda como un juego divertido, he buscado hasta hoy darle la importancia justa sin llevarla a un nivel trivial y superficial como se le ha dado hoy en día”.

Para él, los orígenes de Maniquí se dieron en tiempos duros en los que “no había nada”, por lo que tuvieron que buscar la profesionalización y llegar a sostener, así, una empresa, en la que el trabajo era tan demandante para quienes formaban parte del proyecto que llegó a costarles, incluso, su salud, “quisimos mirar siempre la parte más profunda de la industria: el diseño, la calidad de los productos, las manos que las creaban, etcétera”, comenta Lupercio.

Desde aquel entonces, la moda ha ido tomando su cauce propio en Guadalajara, y ha convertido a nuestra ciudad en una capital de esta industria. Hoy los diseñadores, modelos y maquiladores de Guadalajara pueden competir a nivel internacional, pero para que esto ocurriera tuvieron que pasar muchos años.

Sin embargo, para el profesional, la moda mexicana aún no tiene el lugar que se merece, a pesar de su gran potencial. “Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos toda la tradición del arte y la cultura que podríamos aprovechar aún más. Todavía tenemos el reto de lograr una integración y unión entre los integrantes de esta industria, y a mí parecer, todavía vamos muy lento para lograr esto”, comenta para añadir después que esta industria tiene corta memoria.

Por lo pronto, el galardón por los 40 años de trayectoria está en sus manos, las mismas manos que alguna vez trabajaron por ver irse a más de 20 mil alumnos, muchos que hoy resultan ser los protagonistas de esta industria que pese a los años aún camina por encumbrar su gran momento.

MEMORIAS DE LA INSTITUCIÓN“Las generaciones que hoy se desenvuelven en esta industria creen que tienen todo dado, y no se ponen a pensar que todo lo que hay alrededor tuvimos que construirlo nosotros de cero. Por eso quiero hacer ese libro, para que la gente que hoy está frente a estas empresas entiendan el proceso de trabajo que hay detrás de consolidar una industria así en una ciudad en que no había ningún precedente”, expresa.El libro que está preparando llevará por título “La mirada de un maniquí”, del que nos adelantó que no será muy grande aunque será muy visual, como “deben ser las cosas dentro de la moda”.Dijo que será un anecdotario de lo que vivieron como una escuela, con una recopilación de más de 5 mil imágenes alrededor de los 30 años de la institución, el libro aún se encuentra en gestación, y Lupercio, espera poder presentarlo en la edición de este año de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .