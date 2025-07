Uncharted 4: a thief’s end

En mayo pasado llegó al mercado lo que sea ha dicho será el capítulo final de la franquicia mezclando las emociones de sus seguidores, entre el deseo por terminarlo y el anhelo de que nunca termine.La desarrolladora Naughty Dog tiene una larga serie de éxitos en su haber, desde sus inicios con el legendario “Crash Bandicoot” hasta su joya de la corona “The Last of us”, pasando, por supuesto, por todos los títulos de la saga “Uncharted”.A muchos preocupaba el cambio de directiva tras las puertas de la desarrolladora y su posible repercusión en su producto final, sin embargo con la excelente calidad de esta entrega, queda en claro que Naughty Dog sigue en manos más que competentes.El retirado aventurero se ve tentado a dejar de lado su vida marital para embarcarse en una travesía sugerida por su hermano Sam, quien busca desentrañar la conspiración de un grupo de piratas. La presión de Nathan a la petición del hermano —que daba por muerto— lo obliga a volver a las andadas, ocasionando problemas con su esposa Elena Fisher, y una crisis en el personaje principal que está maravillosamente expresada por los elementos que constituyen la obra.No hace falta entrar en detalles sobre el apartado técnico, pues viniendo de Nauthy Dog, basta con decir que tanto el apartado grafico como las mecánicas jugables están a la altura de su generación, convirtiéndolo en una experiencia bastante satisfactoria a nivel jugable.Respecto a la historia, si bien no se ganará ningún Oscar, resulta bastante interesante y está llevada de la mano con los elementos con los que interactuamos. De fondo, la crisis de nuestro protagonista, se ve reflejada en la aventura que se nos presenta y cada elemento con el que interactuamos nos habla de ello, convirtiendo nuestra inmersión como jugadores en una acción indispensable para que la historia se desenvuelva por completo.Si algún problema se le puede encontrar a “Uncharted 4” es que la desidia de la que nos habla su historia, se ve reflejada en la constitución del juego mismo. A pesar de tener bien definida su pretensión de contarnos una historia y el dominio de contarla a través de su medio, este juego parece no querer abandonar su condición de juego. Cajas que aparecen en medio de la nada, plataformas que se rompen a cada segundo y elementos en completa disonancia con el entorno en que aparecen, romperán de manera constante nuestra suspensión de la incredulidad y nos aterrizarán en nuestro mando de manera bastante abrupta.Pese a esto, el juego es bastante disfrutable, la historia entretenida y sin pretensiones, y en relación con sus entregas anteriores, ofrece un cierre bastante satisfactorio para los fans de la saga al mismo tiempo que se mantiene como un título disfrutable para los que son ajenos a la franquicia. Otro gran éxito de Naughty Dog.lg

