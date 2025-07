Llega un Overwatch deslucido

Al fin llegó al mercado Overwatch, juego que desde su presentación en la BlizzCon de 2014 estuvo bajó la mirada ingenua y extrañada de los video jugadores, no sólo porque Blizzard ha optado por probar suerte en las consolas de sobre mesa, aparte de su ya familiar PC, sino por la de unirse al gastado género del First Person Shooter. Pese a ello, la legendaria desarrolladora ha sabido mantener contento a su público ofreciendo una experiencia que no deja de tener el toque familiar que tanto gusta en sus entregas.La sinopsis se mantiene simple. En un mundo sumido en la anarquía surge la necesidad de crear una fuerza que mantenga el orden. Debido esto se crea Overwatch, una elite conformada por héroes de todo el mundo que juran proteger el orden.En determinado punto, Overwatch se ve forzado a cesar sus actividades tras la destrucción de la organización, pero debido a que el mundo les necesita estos héroes surgen desde las cenizas para salvar el día.La falta de creatividad de la premisa ciertamente desconcierta. No se puede decir que obras como “World of Warcraft” o “Starcraft” fueran joyas en cuestión de trama, pero lo compensaban con la inmersión del jugador en un universo basto e interesante. Por su parte, Overwatch parece haber perdido el encanto. El juego se ambienta en un mundo futurista fantástico sin demasiados tonos oscuros. Como ya se dijo hay aires de anarquía y desorden, pero no hay nada que concuerde con la descripción más allá de la implícita batalla de los buenos contra los malos.El medio sin duda ha coaccionado al típico estilo de Blizzard para tornarlo más amigable para los jugadores. Los mundos de Blizzard solían ser más hostiles, aunque llenos de fantasía y magia siempre conservaban un toque de oscuridad que se mantiene demasiado ausente en Overwatch. Estamos hablando de un videojuego con una estética más infantil destinado a una gama más amplia de jugadores que choca bastante con las formas a las que se nos tenía acostumbrados.Overwatch es una apuesta sumamente arriesgada. Por una parte Blizzard sabe mantener a los suyos y sus seguidores aún no encuentran esa gran razón para perder la fe en ellos. Por otro lado su mercado objetivo parece querer expandirse sin demasiado éxito.En las consolas “Rainbow Six Siege”, estrenado el año pasado, cumple con las exigencias del trabajo en equipo y la prioridad de la misión por sobre las bajas, además de añadir un sistema de juego que se adapta mejor a los controles. Mientras que en computadora el ya consolidado “Team Fortress 2” lleva años haciendo lo mismo que pretende Overwatch, pero en un mundo más caricaturesco que cuadra a la perfección con el ambiente y la temática del juego, además de ser más variado en cuanto a clases y roles de los participantes.Por supuesto el título en cuestión no es para nada aburrido. Su mecánica de juego es sencillo pero exigente, sus personajes aunque unidimensionales tienen cierto encanto y las partidas pueden llegar a ser experiencias bastante divertidas.Pero en términos generales se trata de un concepto que se desperdicia bajo el First Person Shooter en línea, y que quizá pudo ser un éxito bajo otro esquema de juego.

