Confirmado, The Who visitará México por primera vez

La banda británica The Who, icono en la escena del rock a nivel mundial, visitará por primera vez México el 12 de octubre próximo, para dar un concierto en el Palacio de los Deportes, como parte de su “Back to The Who Tour”.Temas que se volvieron clásicos como “Won't get fooled again”, “My generation”, “Baba O'Riley”, “Who are you”, “I can't explain”, “Pinball wizard”, “Behind blue eyes”, entre otros, formarán parte del repertorio que ofrecerá la agrupación a sus seguidores mexicanos, se informó mediante un comunicado de prensa.La banda, que ha vendido más de 100 millones de discos en toda su trayectoria, reunió a cuatro personalidades hace más de 50 años: uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, Keith Moon; el bajista John Entwistle, el guitarrista Pete Townshend, y el vocalista Roger Daltrey.The Who rompió las estructuras convencionales del rhythm & blues y desafió los estándares de la música pop, redefiniendo lo que era posible hacer sobre un escenario, en el estudio de grabación, y en sus álbumes.Los accesos para el concierto que ofrecerá la banda, que junto con The Beatles y The Rolling Stones completa la santa trinidad de rock británico, estarán en preventa los días 20 y 21 de junio y a la venta en general a partir del 22.

NM

