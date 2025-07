“Represento el mundo, pinto el mundo”

La última pintura que Juan Barragán realizó se llama “El Paraíso perdido”. Se trata de una mujer acostada en el césped con las piernas alzadas hacia lo que parece ser una explosión del mundo. En el tope del cuadro está la luna o el sol, alcanzable, donde se ve un cielo azul con nubes esponjosas.

Esta obra pertenece a la más reciente exposición del artista tapatío y es una buena introducción a todas las pinturas, algunos óleos y otros grabados que ha realizado desde el 2011.

La exposición en la Galería Juan Soriano incluye 16 piezas del autor en una retrospectiva sobre su obra. “Neo-Caos”, como se titula la muestra, da una lectura que abarca varios escenarios que inquietan al autor a lo largo de su trayectoria, una mezcla entre la figura femenina distorsionada y un discurso sobre los tiempos en que vivimos. Los ingredientes en su trayectoria: el amor, la guerra y la muerte.

“Varios sentimientos confluyen cuando pinto. Trato de dar rienda suelta a lo que pienso. A veces trabajo en varios cuadros a la vez. Intento que la expresión balancee los elementos, los claros y los oscuros en la imagen, que se conjuguen. Tengo un rostro y desarrollo todo lo demás a partir de mi imagen, el color de la piel, el cuerpo, el paisaje y todo viene de mi cabeza, casi todas las mujeres que pinto no existen o existen sólo en mi cabeza”, dice Barragán en entrevista con este medio.

En su estudio trabaja a través de distintos proyectos. Juan Barragán es un artista autodidacta que no proviene de ninguna escuela y que empezó a pintar como si se tratara de comer o de respirar: por un impulso casi natural del cuerpo. Le gusta partir de sus lecturas para comenzar a pintar. Dice que lo que más le gusta es la mitología. La biblia, por ejemplo, según menciona. Por eso los personajes que pinta se encuentran en paisajes extraños, algunos en lo que parece el fin del mundo, por ejemplo. Los personajes habitan ahí, están desnudos, despreocupados, sin angustia.

“Vuelco en mi obra lo que siento, lo que me ocurre y lo que me preocupa y es difícil decir cuando están terminadas, es algo de intuición, de espíritu”, comenta el artista

Desde que inició a pintar no ha parado. Trabaja todos los días porque, pese a que la mitad de la obra que está expuesta en la Galería Juan Soriano ya está vendida y pertenece a diferentes colecciones, para Barragán todavía queda mucho que aprender y no es momento de parar. Dice que se puede vivir bien pintando, aunque sin lujos, aunque no le importa “mientras mi espíritu se encuentre tranquilo, lo demás es añadidura”. Para mantener el espíritu tranquilo, entonces, Barragán tiene que hablar del mundo. Así lo ha dicho en una descripción que hizo sobre sí mismo en algún lugar: "Represento el mundo, pinto el mundo. Un mundo dentro de mí, pero en el que yo no existo, sólo existen los sentimientos de alguien que soy mientras pinto”.

“Neo-Caos”DÓNDE:Galería Juan Soriano ubicada en Constituyentes 21, colonia ModernaCUÁNDO:Hasta el 17 de julio. La entrada es libreEn la muestra se pueden apreciar 16 piezas en pequeño y mediano formato, entre óleos, grabados y una guitarra eléctrica intervenida por el artista

“Me gusta añadir a mi obra tantos elementos como vayan naciendo en el proceso. Mucho tiene que ver con mis lecturas pero mucho, por supuesto, también con lo que me ocurre, con lo que ocurre en la sociedad todos los días”Juan BarragánPintor tapatío

