Letras Rebuscadas: De las Lolitas a las sugar babies

El sexo y el amor van de la mano. ¿Será?Para muchos millennials, o nativo digitales, ésta “anacrónica” frase les resulta igual de sublime y convincente que un poema a la madre recitado en festival escolar.Los adultos somos lo culpables de ésta disociación. Un eros (o impulso sexual) emancipado del amor, y prófugo de los correctos mecanismos culturales de continencia, no hace distingos de edades.En la novela de Vladimir Nabokov, “Lolita”, que inspiró a la película homónima de Stanley Kubrick, la trama orbita sobre el tórrido romance entre un hombre adulto viudo y su hijastra adolecente de 14 años.Las lolitas son todo un fenómeno que involucra a niñas y pubertas cuya sexualidad adelantó páginas en el calendario. La temprana erotización de las infantes no es sólo una asunto de proxenetas y pervertidos. Programas como Dance Moms nos demuestran como una nueva generación de madres jóvenes prefieren maquillar a su hijas que jugar con ellas a las muñecas.Hace unas décadas las adolescentes aparecían en sociedad, con todo el ceremonial, hasta los 15 años. Ahora, su temprana erotización (con la complicidad o descuido de sus padres) les otorga un lugar privilegiado y protagónico en el juego del amor líquido.El sociólogo Zygmunt Bauman afirma que las relaciones interpersonales del tipo erótico-afectivas han adoptado las reglas y los valores de la economía de mercado; dicho en otras palabras, se han mercantilizado. Bajo la lógica del lucro, dar amor a cambio de solo amor resulta un mal negocio; la transacción correcta sería amor por dinero, sexo, popularidad, prestigio…; caemos así en un utilitarismo del amor y en una fetichización y mercantilización del cuerpo. La Internet y las redes sociales contribuyen, y con muchos, en esta prostitución de los afectos.Antes de tiempo descubren nuestras adolecentes que su cuerpo es un valor de cambio y que exhibirlo gradualmente con menos pudor en Facebook, Instagram, YouTube… les endosa atención, halagos, popularidad, fama… entran así en un juego de retos y competencias en el que la niña que más enseña más like suma.Los internautas que siguen y animan estas competiciones de desinhibición virtual adolecente pasan por todos los registros sociales y generacionales: en primera fila, contemplando la pasarela de lolitas de Internet están los propios compañeros de la secundaria de estas damitas; en lugares más discretos y oscuros del ciber espacio están los pederastas y, casi de “pie” y al asecho, vigilan los explotadores y traficantes de niños.Las jovencitas que antes se mostraban con recato en los balcones o daban vueltas en los kioscos las tardes dominicales después de misa, ahora bailan reggaetón frente a una cámara web por diversión o travesura.El problema y el peligro residen sobre todo en quién mira.La vanidad y los caprichos cuestan. Las adolescentes que compiten por ver quién es la más deseada, están a un paso o dos de caer en las redes de tratantes de blancas o, en el “mejor de los casos”, de venderse ellas mismas, ocasionalmente, sin intermediarios.Más que anecdóticos, resultan sintomáticas de una realidad las muchas que ofertan o incluso subastan su virginidad en Internet; un caso sonado fue el una tal Irene, jalisciense, residente en la Paz, Baja California, que pedía “por su primera vez” 12 mil peso.Es un sueño de muchas jovencitas, al estilo la novela Sin tetas no hay paraíso, potarse o ser encontradas por capo de la droga que las saque de pobres; otras, con más aspiraciones, anotan su nombre y suben sus fotos a los sitios que contactan a las sugar babies, o jóvenes universitarias necesitadas o deseosas de dinero, con los sugar daddy, hombres exitosos que a cambio del cariño de una lolita preparatoriana o universitaria están dispuestos a pagarles colegiaturas, útiles, viajes, buenos restaurantes, idas de shopping…Dada la igual de género, como veremos en un próximo artículo, también los jovencitos pueden aspirar a una beca de amor por conveniencia financiada por una emancipada cougar.

