Entrevista: Herman Koch, más allá del oficio de escribir

“Estimado Señor M.” (Salamandra, 2016), el libro más reciente del holandés Herman Koch traducido al español, relata la historia de un escritor que utilizó una historia real para escribir un libro de ficción. Un crimen que no se resolvió nunca y que el escritor desenlaza con sus propios medios echando mano de la imaginación.Aunque es explícito que se trata de una ficción, la voz pública comienza, de manera inconsciente, a aceptar los hechos como él los ha explicado. El libro no tiene tapujos en establecer a los culpables, pero uno de ellos después de años de esa publicación buscará una justa explicación: ¿por qué convertiste mi vida en un libro?Para Herman Koch, la historia de este libro es una reflexión que hizo acerca de las libertades que un autor se puede dar al escribir ficción sobre un hecho real.Al final del día, explica que “el escritor no tiene responsabilidades más allá de escribir una buena novela, en lo que a mí respecta está libre de culpas con las otras obligaciones que se le implantan. A lo sumo debe pensar en no hacer daño a nadie”.En cuanto a la ficción, por cierto, en su libro anterior “La Cena”, Koch usó hechos reales de dos jóvenes que incendiaron a una mujer en un cajero automático en Barcelona, aunque es clara la división entre los libros de ficción y los que son más periodísticos al relatar un suceso real.“Tienes que tener cuidado de que la gente de la que escribes, aunque sea culpable, tenga su propia autonomía y la seguridad de que no se van a robar sus vidas. Creo que sí hay que tener cuidado, sobre todo en esos casos, y no le corresponde al autor emitir juicios que vayan más allá de la historia que se cuenta”.Además, “Estimado Señor M.” puede ser otros libros y no sólo el del crimen. Hay una parte muy explícita en la que el escritor, M., que ya es viejo y ha visto los beneficios de la fama ir y venir, vive su vida como un autor hastiado de la industria, de los colegas, de las ferias de libros, de las presentaciones y hasta de los lectores.Koch dice que quiso hacer un retrato de la vanidad de muchos escritores, aunque no una crítica demasiado seria, asevera. Niega, también, que se trate de su propia percepción actual del mundo de los libros.“‘El Señor M.’ tiene unas décadas más que yo en la industria y es normal que esté un poco harto. Yo no estoy tan aburrido, decepcionado o cínico ante ello, pero espero que esto no termine siendo un guiño a mi futuro”.Una de las reflexiones en este sentido, que llama la atención, es el apuro que sienten, no sólo los lectores, sino los medios de comunicación a que el escritor comulgue con ciertas ideologías o causas.“Lo cierto es que nosotros no somos los mejores opinólogos en temas como los refugiados en Europa o el Brexit, podría opinar mejor sobre quién ganará el partido de esta noche en la Eurocopa, creo que lo importante es la escritura, esa es la tarea más importante: escribir un buen libro”, dice Koch.

“A veces fantasea con un final así, un último golpe de timón a su carrera como escritor: en el último momento, ya con un pie en la tumba, compartiría por una vez lo que piensa realmente, y luego se metería en seguida en el ataúd y cerraría la tapa. En sus libros, como mucho, ha insinuado esas ideas para los buenos entendedores, para quien sea capaz de leer entre líneas. Ésa es la auténtica libertad del escritor, tal vez la única que tiene: pensar primero las cosas hasta su última consecuencia y después desacelerar. Lo que el lector acaba recibiendo nunca es más que un eco de las últimas consecuencias”.Tomado de ESTIMADO SEÑOR M.Herman Koch

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .