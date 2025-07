Letras Rebuscadas: El cibersexo exterminará a la humanidad

En la película El Demoledor, Sylvester Stallone personifica a un policía condenado a la crio-génesis; como compañero de gélida cama tiene a un demencial delincuente, cuya brutal captura le valió a nuestro policía la sentencia que lo redujo a paleta humana.Tres décadas después el criminal, Simón Phoenix, despierta; los uniformados del mañana carecen del nervio punitivo para enfrentarlo; así que descongelan a su captor, John Spartan.Para una época, tipo Los Supersónicos, de desmedido refinamiento tecnológico, Spartan desencaja por su primitivismo y falta de modales; parece un neandertal con placa y sin pistola.Para domesticarlo le asigna una amaestradora, encarnada por la bella y simpática, Sandra Bullock; la cual le enseña, entre otras cosas, cómo hacen en el amor en año 2035: sin intercambio de fluidos, hay mucho cuidado en la higiene; sin contacto físico ni calor corporal, todo la acción amorosa y las pulsiones transitan bio-eléctricamente por un cableado que transforma el encuentro pasional y carnal en una ciber-película, clasificación porno-interactiva, que los amantes recrean en lo profundo de sus conciencias.¿Una exageración más de la ciencia ficción o una profecía del estilo Black Mirror?Si la película El Demoledor en verdad retrata el futuro de los encuentros pasionales; que decepcionados van estar de nosotros Adán y Eva que, por comerse la manzana a escondidas del Supremo y Divino Jardinero, los castigaron quitándoles las escrituras del Paraíso; tanto arriesgaron nuestro primeros padres para darse cariño de verdad y resulta que al final terminaremos dándonos besos a través de un Kineck.En México, y en particular nuestros nativo-digitales (o genitales), le están dando cumplimiento a las profecías de Stallone; según una encuesta MaTTica, empresa dedicada a la investigación digital, tenemos el primer lugar en sexting con contenido pornográfico infantil.Los sexting son mensajes que incluyen fotografías o videos eróticos que los “enamorados” se mandan a través del smartphone o la table, a manera de regalo, incitación, galantería o coquetería subida de tono.Los japoneses, que en esto de las perversiones suelen dar los registros o las notas más altas, celebraron hace poco el primer festival dedicado a la pornografía de realidad virtual (VR).No es mito urbano que en las ciudades niponas existen despachadores que en vez de contener refrescos o golosinas dispensan pantaletas usadas; también es cierto que el maga erótico, o hentay, es un género muy socorrido por lectores nipones de ambos sexos; de igual forma el mercado de la muñecas sexuales sigue en boga en el archipiélago… En fin, tal parece que entre el pueblo del Sol Naciente cobra fuerza la tendencia de experimentar y vivir la sexualidad en solitario y sobre-asistida de artilugios tecnológicos (para ya vamos humanidad).La convención Adult VR Fest 01, llevado a cabo en el distrito de Akihabara, de la ciudad de Tokio, sólo pudo dar cabida a unas pocas decenas de personas de las cientos que hicieron fila para disfrutar del auto-erotismo virtual proporcionado por dispositivos de realidad virtual (RV).Como en la confitería, el evento tenía para todos los gustos, además de los RV había todo tipo de gadgets dispensadores de lubricas experiencias: como el brazo robótico que le facilita el trabajo a los exploradores de sus caracteres sexuales primarios; otro singular artilugio prometía replicar la sensación de tocar y jugar con las glándulas mamarias… Al infinito y más allá.Sin el afán de ponerme moralista, centro mi reflexión en una simple contabilidad espermática, según los biólogos, los varones del mañana producirán menos esperma (una merma del 30% respecto a los niveles actuales); el desperdiciarlos con la muñeca inflable no le hará ningún bien a la especie.Y peor se pondrá el asunto, incluso para la pasión y el romance, si un día (como sin duda va a ocurrir) un programa de computadora, con sus respectivos sensores, nos reproduce virtualmente (a lo Matrix) un encuentro amoroso carnal con nuestra prototipo de mujer o de hombre; imaginen que un sistema de auto-entretenimiento erótica nos permita tener los encuentros que queramos con seres artificios inimaginablemente bellos y deseables… Salir a la calle después, a buscar pareja será aburrido y poco estimulante… Así, imagino un posible apocalipsis provocado no por el rompimiento de un séptimo sello que libere a la bestia 666, sino conjurado por un ciber dios, un eros digital experto en fatigar la lívido y las pulsiones sexuales que hacen girar la rueda reproductiva de la especie.

