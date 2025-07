Letras Rebuscadas: Harley Quinn, el nuevo sex simbol de DC Comics

Sergio Aragonés, el dibujante mexicano que rellenó con sus monitos las esquinas de la revista MAD —en una de sus clásicas caricaturas de superhéroes— supo captar la esencia erótico-fetichista de la amazona, hija de Zeus, la Wonder Woman. Trazándola con su típico atuendo y exagerando las prendas de su feminidad, el monero mexicano le dibujó una pequeña aventura en la que atrapa a un ladronzuelo atándolo con su lazo mágico; en el recuadro siguiente la escultural y entallada heroína amenaza con golpear al atracador, quien más que intimidarse parece agradarle la invitación; a las espaldas de la Wonder Woman, una fila de pervertidos hacen fila para recibir sus dosis de azotes de la bella dominatriz.A DC Comics le gusta y le han funcionado bien las femme fatal con super-poderes, de ellas tiene una galería extensa que recorre las más variadas categorías, entre ellas están: las lolitas extraterrestres (bien dotadas… de habilidades) como la poco recatada Starfire, de los Jóvenes Titanes (dueña del corazón de Robin) y la versión Tierra 2, talla DDD, de la prima de Superman, Power Girl.Además, en el departamento de trajes para caballeros que entallan venusinos cuerpos tenemos a la maguita Zatanna y a la pareja sentimental de Green Arrow, Canario Negro… y obvio que no podía faltar en la lista la que, sin duda, es la más icónica representación, en el mundo de los comics, de la mujer de seductora belleza, sagas, manipuladora y rompe corazones (ni Batman, la mente masculina más aguda del Universo DC pudo con sus hechiceros y gatunos encantos)… que pase la desgraciada… perdón a la agraciada: Catwoman, o como la conocemos en México, Gatubela.La Wonder Woman y Catwoman han personificado, por décadas, la fantasía masculina de ser sometidos por el poder femenino. Pero ambas super-mujeres, están siendo eclipsadas, y que les está robando cámara y reflector la antigua psiquiatra del mismísimo Jocker, o Guasón: Harley Quinn, la payasita de los hot-short, las colitas bicolores, la carita blanca y el gran martillo.Harley Quinn se enamoró perdidamente de su paciente y enemigo desquiciado del Murciélago de Ciudad Gótica. Esta mujer enamorada lo ayudó a escapar de la prisión psiquiátrica de Arckham. Desde entonces, la circense pareja ha sostenido un idilio sado-masoquista en el que Harley Quinn a destilado pasión, amor y enfermiza lealtad por su trastornado payaso al que apoda cursimente “Budín.”El comic inspirado en el video-juego “Injustice: Gods Among Us” nos retrata la desquiciante y seductora psicología de este personaje cuya primera aparición fue en la serie animada de Batman, de donde brincó al Universo oficial de DC (el de los comics). En Injustice, Jocker detona una bomba atómica en Metrópoli que mató, entre sus miles de víctimas, a la esposa de Superman, Lois Lane, y a su hijo no nato.El Hombre de Acero se la cobró matando al amado payaso y amante de Harley Quinn. La villana de cara pintada logró escapar de la furia de Superman gracias a Flecha Verde. Resguardada en el refugio del mejor arquero de DC, la payasita no dejó de suspirar y lamentar el asesinato del terrorista genocida de las delirantes carcajadas.En sus apariciones en Injustice, Harley Quinn se muestra como es: impulsiva, alocada y bipolarmente cursi y cruel (como toda una representante de la generación Z. Quizás por eso la admiran tanto).En un encontronazo con Canario Negro, la señora de las pantimedias de red le confiesa que está embarazada del hombre que la rescató (Flecha Verde), en ese momento, Harley detiene sus ataques y le dice que no peleará más, e intimando con sus contrincantes, le confiesa que los achaques de la maternidad no le son desconocidos. Aun las más locas tienen su maternal corazoncito, espero que algo de esa Harley Quinn no tan desquiciada aparezca en el Escuadrón Suicida.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .