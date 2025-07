Letras Rebuscadas: La vida "rebuscada" de tus mascotas

Si en Zootopia (2016) los animales aparecen como dueños de su propia civilización y en el Rey León (1994) habitan un planeta sin humanos; en La Vida Secreta de tus Mascotas los encontramos inmersos en una realidad paralela a la humana, una que no está construida por fantasías (o alucinación colectiva, con canciones y bailes incluidos) como la que viven los Baby Muppets en su salita de dormir o los Backyardigans en su patio de juegos.El Perro Max y sus amigos tienen su propio mundo, empalmado al humano, donde priman sus reglas. En este ecosistema secreto donde en vez de flora privan los enseres domésticos y los muebles, hay clases y estratificaciones, están los domésticos y los emancipados de la correa. Cuando no hay humanos observándolos, las mascotas son libres de hacer y ostentar su verdadera personalidad, una muy distinta a la que fingen frente a sus amos.Es evidente que la película sigue en su trama un argumento muy similar al de Toy Story; pero, en vez de juguetes, son los animales los que tienen conciencia, uno de ellos, Max, un perrito criollo de raza pequeña que acapara todo el amor y la atención de su dueña. Sin decir “agua va” es obligado a compartir hogar y atenciones con un extraño: el perro Duke.Gobernado por los celos y haciendo valer su derecho de piso, Max trata con toda descortesía al recién llegado. Haciendo valer su gran biomasa (exponenciada por un tupido y negro pelaje), Duke le pone un alto a su sobre-consentido anfitrión, y de forma intimidante le enseña que, al igual que en el fondo del mar, el tamaño manda, es decir, altura y corpulencia son —por las sagradas leyes de Darwin— poder de facto, poder de verdad.Max, que no tiene un pelo de tonto, logra doblegar su nuevo compañero de casa, chantajeándolo con el juego de “yo lo rompo y a ti te regañan” por ser el callejero. El no educado. Esta domestica vendetta entre perros, desencadena toda una aventura en donde se nos muestran todos los escenarios y esferas que integran el submundo de las mascotas, por ejemplo, en las cloacas de Nueva York, nos topamos con una autentica corte de los milagros, que hermana a todos los animales urbanos sin dueño; esta fraternidad de pandilleriles animalitos tiene por líder a un tierno y voluntarioso conejito, cuyo nombre lo retrata: Snowball.La vida secreta de tus mascotas nos invita a tomar conciencia de cómo los seres humanos hemos literalmente repoblado de animales nuestras grandes ciudades, de tal suerte que existen en ellas toda un fauna citadina obligada a vivir en un entorno artificial, pensado en las necesidades humanas que, por tanto, resulta inadecuado y —de entrada— estrecho para los requerimientos de libertad de cualquier ave, gato, perro o incluso hámster.La película destaca lo cercana y comprometida que suelen ser las relaciones y el trato entre dueños y macotas, pero también sirve perfectamente para palear cualquier remordimiento carcelero, pues alivia nuestras humanas conciencias de la culpa de mantener encerrados por horas a nuestros animalitos, vendiéndonos la infantil fantasía de que mientras nosotros nos vamos a trabajar o a la escuela, nuestras mascotas arman tremendas fiestas con sus vecinos o matan las horas viendo televisión o comiendo del refrigerador hasta la saciedad.

NM

