Letras Rebuscadas: El regreso de Kingpin y Civil War II

Sin tener la clarividencia del Dr. Strange ni su ojo de Agamotto, auguro que Civil War II no causará, en proporción, la misma expectación y furor que su primera edición (publicada en el 2006), es decir, los fans de Marvel no andarán desesperados apartando en los puestos revistas cada uno los títulos comprometidos en la saga, no obstante, la historia no dejará de darnos sorpresas y apunta para ser uno de esos sucesos que terminan reescribiendo el Universo surgido de la imaginación de Stan Lee.Una de las tramas que, sin duda, dará para entretejer conflictos y tensiones entre héroes y villanos marvelitas, es el regreso a sus viejos vecindarios y dominios del mafioso de mafiosos: Wilson Fisk, más conocido, en los bajos fondos urbanos, como Kingpin.El obeso del traje blanco retorna, literalmente, por la puerta de atrás a la ciudad con el mayor índice demográfico de super héroes (y vigilantes, invasiones alienígenas, detectives privados, catástrofes naturales y antinaturales) obvio, nos referimos a New York.Fisk, desde siempre ha sido un enemigo recurrente del abogado invidente Matt Murdock, es decir del hombre que porta el disfraz de diablo y sale a golpear cuanto delincuente osa perturbar su barrio, Hell Kitchen.Sin amigos, muy venido a menos en sus finanzas y con los agentes de Shield —monitoreando hasta sus idas al baño—, este rey del hampa, que convirtió cada gramo de grasa de su cuerpo en músculo, tiene un As bajo la manga, un arma secreta. Tal parece que entre sus sicarios reclutó, por pura suerte, uno que gracias a la exposición de la niebla terrigen mutó en un inhumano cuya habilidad bloquea los poderes predictivos de Ulises, el otro inhumano, al servicio y disposición de Capitán Marvel y de Medusa.Recuérdese que las capacidades predictivas de Ulises plantearon el dilema ético que enemisto a Iron Man y a Capitán Marvel. El nombre del secuaz de Kingpin (siguiendo con los apelativos mitológicos) es Janus, sí, como el dios romano de las puertas y de los solsticios.Tal parece que los escritores de Marvel están jugando, deliberadamente, con estos dos nombres mitológicos; el inhumano que predice se llama como el hombre que, según la Ilíada, ideo la estrategia para darle la victoria a los aqueos que sitiaban Troya. Los poderes de este nuevo Ulises son, al parecer, la clave para acabar con el crimen a gran escala en el mundo. Pero, su contra parte, Janus, a la manera del dios que le da nombre, tiene las claves para cerrarle las puertas de su percepción, y permitirle así a su empleador, Fisk delinquir como en los viejos tiempos, sin el temor de que Los Avangers o Shield anticipen sus planes o incluso lo encarcelen por delitos que ni siquiera ha cometido.El protagonista

Reviví como personaje gracias a la serie de Nextflix, Daredevil, en la que le robé protagonismo al propio “Hombre sin miedo”. No tengo súper poderes, pero además de masa muscular soy todo un genio del crimen (uno con sentido empresarial) que aprendí de mi padre —un tipo vicioso y fracasado— soy despiadado y poco escrupuloso en el arte de salirme con la mía y obtener lo que deseo.

NM

