Las Canicas no botan… Ruedan: Porter

Porter es una banda a la que desde el principio se le vio estrella.Hicieron un “demo” que terminó llevándolos al éxito y ese material cayó en manos de una radiodifusora de la Ciudad de México y empezó a tocarlo.Tal fue el éxito que fueron invitados al Vive Latino e inició una etapa de tocar y tocar por toda la República sin realmente poder ver el fenómeno que estaban siendo, pues eran músicos jóvenes que lo que mas querían era tocar sin ni siquiera pretender figurar ni pertenecer al ecosistema musical de aquel entonces.Ese fenómeno duró hasta el 2008, momento en el que la banda, por vía natural, sabía que tenía que terminar pues ellos sólo estaban preparados para tocar, pues era lo que más amaban hacer.Juan Carlos, Fernando de la Huerta, Víctor Valverde, Diego Rangel y Juan Pablo Vázquez se separaron, pero dejaron dos discos estupendos, con música de buena manufactura, con la presencia y voz de su cantante llamado ahora Juan Son, el siempre querido u odiado vocalista de Porter, con un talento muy especial.Así que Porter cerró ese ciclo en el festival Coachella.Después de un tiempo de separados, Fernando hizo su proyecto Vansen Tiger, con el cual estuvo tocando por el puro placer de hacerlo. Luego hizo algún par de esfuerzos por juntar a los Porter con resultados negativos.Fue hasta el 2013 que regresaron de nuevo al Vive Latino con su alineación original y en el escenario principal, con un éxito apabullante y con un tema nuevo grabado, después de esto parecía que la banda le daría duro a girar y regresarían en pleno a la escena, pero las prioridades, o como gusten llamarle, de su cantante dieron el corte al vuelo de la banda de nuevo.Poco grupos superan este tipo de retos, el suplir a un vocalista tan enigmático y caprichoso como Juan Son, Porter lo logró y no solo incorporó atinadamente a David Velasco, sino que sacó material nuevo acompañado de un par de videos sensacionales y hasta una nominación al Grammy.Ahora, ya maduros, trabajan con una empresa que se dedica solo a vender sus fechas y para cerrar este años tiene contemplado viajar a Argentina específicamente y regresar a Estados Unidos, donde ya tienen público cautivo.En un principio David no fue muy aceptado, pero el grupo también tomó la postura de que los fans que no gustaran más de la banda pues se despidieran de ellos y así fue, llegaron nuevos fans fieles, que están con David y con Porter.Es un cambio que les ha sentado muy bien, que muestran a un grupo maduro y con ganas de trabajar, felicidades Porter pues no todos se pueden reinventar.

