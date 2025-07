Soñar a crecer (Cuento)

Uno camina por la acera de un parque, se cruza con un niño que juega en los columpios y se sienta en una banca a contemplarlo. Como una cascada, a uno se le viene el recuerdo que de niño, tenía el deseo de ser grande para manejar un auto y salir con las chicas, dejar de escuchar los gritos histéricos de los padres, pasear con los amigos todo el día y desaparecer semanas de casa. Uno quería respirar nuevos aires, salir a conocer lugares, andar por las carreteras, cruzar continentes, aventarse en paracaídas, descubrir culturas. Uno anhelaba y la esperanza lo llevaba a soñar con ser trailero, astronauta, doctor, maestro. El no dudar a uno lo hacía planear un vuelo a Marte y salir de la habitación para cazar fantasmas de noche. Uno no conocía límites, deseaba lo imposible, confiaba en la nada, construía de la nada. De niño uno era artista, uno estaba loco, uno se reía y era feliz sin precedentes.De pronto y de golpe cayeron los años, y ahora cuelgan su peso en los hombros, se enredaron en el cuello doblegando el cuerpo. Y al crecer uno se dio cuenta de que el auto no se mueve solo, se tiene que trabajar para tener dinero y poder salir con tu chica. Uno entendió que está atado a un sistema, que la religión es una buena novela, que el mundo está divido por fronteras, que el hombre se odia a sí mismo y nunca terminarán las guerras. Uno cayó en cuenta de que vivir no es fácil, de que la mayoría de la gente no quisiera existir porque se tiene que pagar alquiler, luz, agua, gas. Uno concibió la obligación de pagar facturas por que le tocó vivir en pleno capitalismo. Al crecer, uno se dio cuenta de que la vida no es lo que añoró.Uno sale de su meditación, voltea alrededor y ve a la madre del niño mirándolo con ojos de asesina. Uno ha estado observando bastante tiempo al niño. (Colaboración especial de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, para La Crónica de Hoy Jalisco).

