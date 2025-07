La artesanía, una identidad

Una de las problemáticas más presentes en México es la falta de empleo, muchas personas se ven en la necesidad de abandonar su lugar de origen y trabajar fuera del País o bien, cambiar de lugar de residencia hacia otro estado en donde creen encontrar más posibilidades de desenvolvimiento y mayores oportunidades de encontrar un trabajo formal y estable.Lamentablemente las comunidades indígenas se ven aun más afectadas al no tener altas ventas de las artesanías que propiamente elaboran (o hacen por tradición), y las zonas en donde radican no son espacios que funjan como fuente de empleo, por lo que están obligados a partir y en muchas ocasiones llegar a Guadalajara para sobrellevar una mejor vida y en algunas ocasiones comenzar a prepararse académicamente.El caso es para la familia Acevedo que desde hace 28 años desertaron de San Miguel Aguacates, Oaxaca, “por falta de empleo”, aseveró una de las integrantes de In Dee Tekio, Catalina Acevedo Olea, quien fue parte de una crisis en donde sus padres decidieron abandonar la población para no solo promover las artesanías realizadas con hoja de palma, sino también para ofrecer una educación a sus hijos.Al encontrarse en un ambiente citadino, continuaron con la venta de artesanías, pero no eran adquiridos como quizá lo habían imaginado, tuvieron que hacerse de un trabajo matutino donde el sueldo fuese fijo para dedicar las tardes a laborar en sus propias costumbres.Buscaron estabilidad entre el esfuerzo de cada día y la insistencia a no renunciar a la elaboración de artesanías para rescatar la cultura, cada vez más inclinada a su desaparición.Afortunadamente, desde finales de diciembre del 2015 la familia Acevedo, conformada por 22 personas, creó In Dee Tekio que en mixteco significa “estamos trabajando en comunidad”, de ellos surge esta gran iniciativa en donde más tarde encuentran apoyo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fundación con Causa Azul A.C y estudiantes universitarios del ITESO, que hasta hoy trabajan y comercializan dichos productos en la tienda Manos Indígenas.In Dee Tekio es un espacio para rescatar, preservar y cuidar la cultura, promover las artesanías de distintos comunidades indígenas de México y no solo de Oaxaca, además de la gastronomía de este último estado que, como dijo Catalina, “es nuestra identidad”, aquello que nos distingue de otros países.Aunque muchas ocasiones se pueda relacionar que la artesanía es un trabajo informal que encontrarás en las banquetas de tu ciudad, se trata de comercializar, promover los productos y dar a conocer su gastronomía de toda la comunidad In Dee Tekio.“Queremos que las personas de la ciudad reconozcan y valoren lo que hacemos, además de fungir como fuente de empleo para que más personas de nuestra comunidad se sumen a este proyecto”, dijo Catalina al pensar que muchos de los jóvenes son víctimas de la drogadicción.Mucha creatividad, colores y formas es lo que encontrarás en este pequeño lugar que te llevará visualmente a otras partes de México, no ha sido un trabajo fácil, y todas las asociaciones y las personas que conforman este proyecto están seguros que “nada es mejor que la suma de todos nosotros” para poder resaltar el esfuerzo de los indígenas y a su vez sea tomado en cuenta, sobre todo, porque tendrás en tus manos el talento un trabajo realizado con calidad y esmero.“Queremos que este espacio se convierta en conocimiento, fijarnos más en compartir nuestras cualidades y semejanzas por este medio”, explicó una integrante más de In Dee Tekio, Norma Acevedo.

¿QUÉ IMPLICA HACER UNA ARTESANÍA CON TEJIDO DE PALMA?Seguramente has visto en las calles o establecimientos la venta de artesanías de calidad elaboradas por indígenas que obtienen de los productos un ingreso para subsistir, pero a diario enfrentan la desvalorización de su trabajo sin tomar en cuenta el proceso que un canasto hecho con hoja de palma implica en su realización. Catalina Acevedo, quien se especializa en el tejido de palma, platicó que son 6 horas de trabajo para un canasto de tamaño medio, sin tomar en cuenta la recolecta de la hoja de palma más el envío que se hace desde su lugar de origen.

PROCESO:>Cortan las hojas de palma de un tamaño considerado (no puede ser cualquier hoja)>Se inicia el secado durante 3 o 4 días>Se tiñen en agua caliente con colorante natural (cochinilla del nopal)>Vuelve al proceso de secado>Y se hacen trenzas de varios metros para luego tejer

IN DEE TEKIO, GASTRONOMÍA OAXAQUEÑA

>Comida:Mole negro, mole amarillito, tlayudas, tetelitas, tamales, pozole mixteco, enmoladas>Bebidas:Café de olla, chocolate caliente, atole, tejate, agua de chilacayota>Postres:Chilacayote, arroz con lecheHORARIO:Lunes a Sábados, de 10:00 a 19:00 horas; Domingos, de 10:00 a 17:00 horasDIRECCIÓN: Ramos Millán 39, a una cuadra de Chapultepec

“Nada es mejor que la suma de todos nosotros” -In Dee Tekio,

