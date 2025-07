Norman Manea y el errante ciudadano del mundo

Ya no es una noticia, Norman Manea es el escritor que recibirá este año el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2016, la presea más importante que entrega la Feria Internacional del Libro de nuestra ciudad.El premio, entregado por el jurado que este año encabeza la crítico española Mercedes Monmany, se otorga por vez primera a un escritor rumano. Durante sus ya 27 años de existencia, la lengua rumana había sido, si no desplazada, sí relegada.“Es un autor de una obra inmensa”, dice el acta oficial del fallo del jurado “que no puede definirse por los géneros literarios tradicionales. Sus grandes temas son las lecciones de la memoria, la absurda violencia del siglo pasado, sus repercusiones en el presente y quizá por sobre todo, la cuestión de la identidad itinerante. Frente a las catástrofes de la historia y a los exilios a los que estamos sometidos, Manea pregunta con agudeza e ironía cómo podemos definirnos en un mundo de espejos cambiantes”.El escritor, al recibir la noticia sobre la presea, dijo sentirse orgulloso y honrado por la distinción. Reconocida por los distintos temas y matices que aborda echando mano, las más de las veces, del humor negro, y por haber sido incómoda por su crítica a ciertos regímenes, la figura del judío errante es, sobre todo, el elemento que más aparece en toda su obra: la de alguien que va o que vuelve derrotado.Sin embargo, para Manea, hoy “el errante son los ciudadanos, los emigrantes, los exiliados. Es un exilio global. El judío errante se convierte en un ciudadano del mundo”, comentó, “el sufrimiento es una experiencia humana, no es algo individual ni único. El sufrimiento y el dolor han sido y serán parte de la historia del mundo, de la historia del hombre. El sufrimiento profundo e ilimitado. Como en mi caso muchas personas han sido deportadas o exiliadas y en muchas ocasiones han regresado a sus países sintiendo en carne propia, esa sensación de haber sido extraídos de su origen. El problema radica en que la sociedad es centrífuga y ha perdido su centro lo que están buscando, entonces las personas es un poco de paz, un poco de esperanzas y de anhelos, goce y disfrute. Mi vida y trabajo han puesto un acento en este sufrimiento que emana del siglo pasado y de este siglo, pero también la vitalidad y la resiliencia”.Después del premio que se entregará dentro del marco de la próxima feria, varios lectores mexicanos integrarán los libros de Manea a su biblioteca. Él ha tenido un vínculo cercano con la literatura hispanoamericana, incluso compartió con el mexicano Octavio Paz algunas conferencias y debates sobre el comunismo. Sabato y Borges le gustan al rumano, según dijo “quedé fascinado por el gran talento, creatividad de estas grandes historias”.Si una literatura le ha influenciado, esa es la argentina: por su intensidad y su lucha por la libertad de expresión. Esa lucha que fue su lucha contra la censura: exiliado de su país ahora radica en Estados Unidos, desde donde ve el cambio del mundo que, si bien ha cambiado, no pudo resarcir otros daños.Desde sus ventanas en Norteamérica Manea ve pasar el tiempo y sus cambios.“Prefiero este caos que tenemos, al que teníamos al pasado”, dijo.“Hoy los países libres tienen otra clase de censura, no tan ideológica, más ambigua y subyugada por la economía, que nos convierte en entes del gobierno”, dijo respecto a la censura, que, asegura, existe todavía.

SUS LIBROS MÁS DESTACADOS PUBLICADOS EN ESPAÑOL:

El regreso del Hooligan (2003)Felicidad obligatoria (1999)El Sobre Negro (1986)Payasos: el dictador y el artista (1997)La quinta imposibilidad (2012)El té de Proust, cuentos reunidos (2010)

FRASE:“El errante son los ciudadanos, los emigrantes, los exiliados. Es un exilio global. El judío errante se convierte en un ciudadano del mundo”,Norman Manea, Escritor rumano

