Letras rebuscadas: La muerte de Hulk

No hay que adelantar el luto ante la muerte de un superhéroe. Más tardan los sepultureros en escribir el epitafio que ellos en resucitar. Todo personaje icónico goza de cierto grado de inmortalidad. Mientras el señor o la dama de la capa y las mallas ajustadas tenga lectores y entusiastas seguidores, irá y vendrá de la tumba las veces que sus editores requieran calentar las ventas.Por eso la recién acaecida muerte de la versión comiquera del señor Edward Hyde, el gigante esmeralda, Hulk, no debe inquietarnos a los frikis de la viaja guardia; guardemos las lágrimas para el “Divo de Juárez”. Ese no regresa del más allá ni cantando “Querida” al revés acompañado por los acordes metaleros de los Ángeles del Infierno. Dios te tenga en su gloria Juan Gabriel.Como ya se ha contado muchas veces (no tantas como el asesinato de los padres de Bruce Wayne), Bruce Banner accidentalmente quedó afectado por un trastorno múltiple de la personalidad parecido o peor al del Doctor Jekyll. La desafortunada exposición a los rayos gama, lo convirtió en un ser de fuerza descomunal que incrementa en la medida que pierde los estribos; la furia cataliza su poder gama, y para revertir la transformación necesita sosegarse, calmar el corazón y serenar la mente (es decir hay que darle una sobre dosis de Dalay vía intravenosa).Hulk es un superhéroe muy singular (uno que adoran los niños menores de ocho años), sus propios compañeros de equipo, los Avangers, no confían del todo él y menos Tony Star —el Hombre de Hierro—, quien reunió en consejo a los Iluminatis: Namor, Black Bolt, Charles Xavier, el Doctor Strange y Mr. Fantástico para parlamentar sobre la amenaza que representa un metahumano con el poder de una arma de destrucción masiva.Sin prisión que lo pueda contener, o lugar en el mundo donde pueda estar tranquilo, esta conclave de influyentes personajes decidió —por la iniciativa de Iron Man— despachar al titán verde fuera del planeta. Sedado y contra su voluntad, Hulk emprende un viaje interestelar con boleto sólo de ida. Accidentalmente su nave choca con un planeta distinto al que le tenían destinado los Iluminatis… comenzó así la saga conocida como “Planet Hulk”.En “Civil War II”, el Bruce Banner encontró la fórmula para liberarse de su alter ego iracundo e incontenible; su poder migra, al séptimo hombre más inteligente en el Universo Marvel, a Amadeus Cho. Más la sombra de Hulk jamás abandona del todo al genio de la radiación gama. Aunque su sangre está limpia de radiación, como se lo confiesa al propio Tony Star, Banner, en secreto, reinicia sus investigaciones; en el fondo los secretos que le dotaron de una fuerza clase 100, las más alta en la escala Marvel, lo siguen inquietando como una caja de Pandora o una invocación mefistofélica.Así que previendo que el monstruo pudiera emerger de nuevo, instruye y equipa a uno de sus compañeros de equipo para que reaccione en caso de que emerja de nuevo el titán verde, para que manche sus manos con la sangre esmeralda de Hulk, como ha venido ocurriendo a lo largo de la saga “Civil War II”, una premonición de Ulises, el inhumano clarividente, desencadena los conflictos y las fricciones en el bando de los superhéroes.La visión del inhumano señala a Hulk como la siguiente amenaza de nivel planetario. Anticipando el desastre por venir y cumpliendo los deseos de Banner, Ojo de Halcón dispara la flecha que fulmina al gigante verde antes de completar su radiactiva eclosión.Es todavía muy temprano para doblar las campanas en son de duelo, para mandar decir una misa de Réquiem… pues con toda seguridad no habrá ataúd que pueda contener a tan popular y poderoso superhéroe.

